Flottes d'entreprise : le Parlement européen renonce aux quotas obligatoires
Publié le 5 novembre 2026
■Par Catherine Leroy
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4 min de lecture
Le Parlement européen a adopté en commission, mercredi 4 novembre 2026, un compromis sur le verdissement des flottes d'entreprise. Les objectifs contraignants initialement proposés par la Commission sont remplacés par des trajectoires nationales indicatives.
Le Parlement européen abandonne les quotas obligatoires de verdissement des flottes d'entreprise et privilégie des objectifs indicatifs et le Made in Europe. ©AdobeStock-Kalyakan
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