Marc Rochard, Nextlane : "Peu de professionnels ont anticipé le coffre-fort numérique SIV"

L'échéance approche et les entreprises françaises tardent à se mettre en ordre de marche. Le 1er août 2026, les professionnels habilités au système d'immatriculation des véhicules (SIV) devront disposer d'un coffre-fort numérique pour stocker les documents des clients. Or, un an après la directive gouvernementale, il reste encore du travail.

Tout laisse croire qu'en dépit des messages diffusés par les fédérations professionnelles et par les éditeurs de solutions quant à cette réglementation, depuis septembre 2025, les patrons d'entreprise ont traîné des pieds. Pariaient-ils sur un ajournement ou étaient-ils concentrés sur d'autres priorités ?

"Depuis quelques semaines, je reçois 100 à 150 demandes d'informations par jour, raconte Marc Rochard, directeur des ventes de TMS, filiale de Nextlane, l'éditeur de solutions digitales pour les distributeurs automobiles. Ils ont besoin d'être rassurés".

Un afflux de requêtes qui témoigne d'autre chose, selon l'ancien directeur du réseau Ewigo. "Il doit y avoir plus de 20 000 professionnels habilités et peu d'entre eux ont anticipé le chantier. Il y a donc un engorgement maintenant", prévient Mar Rochard. De fait, les délais de déploiement ont tendance à s'allonger et il sera désormais impossible pour les retardataires d'être aux normes à la date butoir.

Faciliter la consultation de vérification

Ce qui fait peser un risque sur leur activité de commerçant automobile. Les coffres-forts numériques certifiés NF Z42-020 vont être obligatoires pour continuer de proposer le service d'immatriculation aux clients. Une entreprise dans l'incapacité de prouver qu'elle en est équipée verra son habilitation suspendue, voire annulée à terme.

À quoi servent ces coffres-forts ? Les professionnels habilités au SIV stockeront à l'intérieur tous les documents administratifs nécessaires à chaque démarche SIV, pour les vendeurs et les acheteurs de véhicules. Cet espace sécurisé conservera les informations pendant cinq ans avant une destruction automatique des fichiers.

L'État français pousse pour la mise en place de cette solution technique afin de pouvoir consulter les archives à tout moment, sans avoir à solliciter les concessionnaires, les marchands et autres loueurs. L'enjeu porte sur la lutte contre la fraude aux immatriculations qui sévit dans le pays.

Le coffre et la plateforme

Une telle finalité implique donc une connexion entre chaque coffre-fort individuel et les autorités. Dans la logique de Nextlane, il faut donc une plateforme dédiée et non une mécanique de génération de lien web à transmettre. Raison pour laquelle l'éditeur a mené deux projets informatiques en parallèle, TMS-Pref et TMS-Cert, pour les préfectures et les centres d'expertise et de ressources des titres.

Pour accompagner les professionnels dans cette mise en conformité, Nextlane s’appuie sur MiSIV, sa solution dédiée aux démarches d’immatriculation. Le coffre-fort numérique y est directement intégré, afin de centraliser les documents nécessaires aux démarches SIV dans un environnement sécurisé et conforme aux exigences attendues. Le coffre-fort numérique Nextlane est également connecté aux principaux assistants administratifs du marché.

Facturation au mégaoctet

Dans le fond, d'un point de vue technique, cela n'a rien de compliqué pour les éditeurs. Et pour cause, cette mesure du coffre-fort numérique concerne depuis 2019 les professionnels qui importent des voitures. Ce qui donne à Nextlane une certaine expérience, selon Marc Rochard. Il rappelle qu'au fil du temps, neuf millions de dossiers ont déjà été stockés.

Une expérience permettant de mieux évaluer les budgets. Ne plus entreposer les documents confidentiels dans des dossiers physiques a un coût. Celui-ci se facturera en fonction du poids. "Il faut compter un mégaoctet (Mo) par dossier en moyenne, explique Marc Rochard. Ce sera un peu plus léger chez les marchands VO". La société TMS devrait monnayer sa prestation sur une base de 1,80 euro/Mo pour 5 ans (hors remise selon volume).

Il n'est pas difficile de comprendre que cette mesure gouvernementale représente une aubaine marketing pour les éditeurs de DMS et de solutions digitales. Nextlane en apporte la preuve, tout comme AAA Data dont l'offre est sortie en avril et d'autres. Les coffres-forts dématérialisés participent non seulement un peu plus à la transformation des points de vente, mais pourraient aussi faire un tri dans les garages.