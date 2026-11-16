Commercialisé depuis 2023, le Ram Rampage arrive enfin en Europe. Plus compact que son grand frère, le 1500, ce pick-up américain sera proposé en deux motorisations 100 % thermiques, diesel et essence. Attendu en février 2027, il sera facturé à partir de 44 000 euros hors taxes.

Les premières livraisons du Ram Rampage sont attendues en février 2027. ©Ram

Le marché européen s’apprête à accueillir un nouveau pick-up. Et il nous vient tout droit des États-Unis, berceau historique de cette catégorie de véhicule. Déjà commercialisé en Amérique du Sud depuis 2023, où il est également fabriqué, le Ram Rampage est désormais disponible à la commande en Europe.

Il sera distribué par KW Auto et son réseau de concessionnaires, l’importateur officiel du groupe Stellantis pour les marques américaines Dodge et Ram. Les premières livraisons du pick-up sont attendues en février 2027, à un prix de vente conseillé de 44 000 euros hors taxes. Une version à quatre places (contre cinq actuellement) pourrait voir le jour en France afin d’échapper au malus.

Deux motorisations 100 % thermiques

Avec ses 5,03 m de longueur et 1,89 m de largeur, le Ram Rampage affiche des dimensions plus contenues que celles de son grand-frère vendu en Amérique du Nord, le 1500. Le constructeur américain mise ainsi sur un gabarit plus adapté aux usages quotidiens et à nos routes européennes, sans renoncer aux caractéristiques attendues d'un pick-up. Le modèle dispose notamment d'une benne de 1 450 mm de longueur, compatible avec une europalette, pour un volume de chargement annoncé à 980 litres.

Pour son lancement européen, le Ram Rampage sera décliné en deux versions. La première, baptisée Rebel, reçoit un quatre-cylindres 2,2 turbodiesel développant 200 ch et 450 Nm de couple. Orientée vers les usages utilitaires et les activités de plein air, elle dispose notamment de pneumatiques tout-terrain de 17 pouces et d'une charge utile pouvant atteindre 1 015 kg.

La seconde déclinaison, R/T, adopte une approche plus sportive avec un moteur essence 2,0 turbo de 272 ch et 400 Nm de couple. Elle se distingue par des jantes de 19 pouces, une suspension abaissée de 10 mm et une ligne d'échappement spécifique. Ram annonce un 0 à 100 km/h réalisé en 6,9 secondes et une vitesse maximale de 220 km/h. Sa charge utile est toutefois limitée à 750 kg.

Les deux versions du Ram Rampage disposent d'une boîte automatique à neuf rapports et d’une transmission intégrale. À bord, le pick-up propose un écran multimédia de 12,3 pouces, associé à un autre écran de 10,3 pouces pour l’instrumentation numérique. Il embarque également plusieurs aides à la conduite de niveau 2, dont le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien dans la voie et le freinage d'urgence autonome. Reste à savoir si le Ram Rampage parviendra à se faire une place face au Ford Ranger, poids lourd du segment en Europe.