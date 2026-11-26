Aux orphelins du diesel et à ceux qui passent leur vie sur la route, Citroën apporte une réponse séduisante avec la version hybride rechargeable de son C5 Aircross. Reste que la fiscalité n'est pas à son avantage.

Le Citroën C5 Aircross hybride rechargeable affiche une autonomie de 96 km. ©Citroën

Un an après son lancement, la nouvelle génération du C5 Aircross est en pleine ascension. À fin octobre 2026, il s’était immatriculé à 17 380 exemplaires, le plaçant dans le top 3 des modèles les plus vendus chez Citroën. Ce beau résultat contribue à la bonne santé de la marque qui progressait sur la même période de 9,7 %, alors que la plupart des autres entités du groupe Stellantis sont dans le négatif, à part Fiat.

C’était donc l’occasion de revenir sur la version hybride rechargeable, la moins attrayante à cause de sa fiscalité, mais probablement la plus pertinente pour les gros rouleurs lorsque l’on fait fi des taxes qui la plombent.

Une version entièrement revue

L’hybride rechargeable complète une gamme dotée du 1,2 essence mild hybride de 145 ch, qui représente 67 % des ventes, et des deux versions électriques (210 et 230 ch), qui couvrent 25 %. Autant dire qu’il ne reste que quelques miettes pour notre version 225 ch. Cette dernière est équipée d’un quatre cylindres 1,5 turbo essence de 150 ch (300 Nm).

Ce bloc est secondé par un moteur électrique de 125 ch (118 Nm), lui-même alimenté par une batterie NMC de 21,5 kWh. Un très bon mariage, puisque contrairement à l’ancienne génération, l’hybridation est pleinement fonctionnelle quel que soit le niveau de la batterie. Cette nouvelle gestion permet ainsi d’offrir des consommations très honorables et qui sont très proches, voire dans certains cas, inférieures à un moteur diesel.

Il est en effet possible de tomber sous les 5 l/100 km sur des trajets urbains, tandis que les 7 l/100 km sont à peine dépassés sur autoroute. En outre, avec un réservoir de 55 litres (contre 43 litres pour la première génération), il n’est plus nécessaire de s’arrêter tous les 350 km comme c’était souvent le cas. Côté électrique, Citroën promet une autonomie de 96 km, soit le double de l’ancienne version. Dans les faits, on flirte plutôt avec les 80 km en fonction du parcours et avec le pied léger.

Une recharge en 3 heures

Grâce au chargeur de 7,4 kWh, la recharge de la batterie se fait en moins de 3 heures. Autre bon point, la chaîne de traction est reliée par une boîte de vitesses à huit rapports qui sait se montrer très discrète.

Avec de telles consommations, le Citroën C5 Aircross est donc l’outil parfait pour avaler des kilomètres, d’autant plus que le constructeur a eu la bonne idée de conserver toutes les qualités de la précédente génération, en l’occurrence le confort. Grâce à ses sièges et surtout à ses amortisseurs hydrauliques à double butée, le SUV flotte sur un petit nuage.

La filtration demeure excellente, même si les 160 kg de batterie pénalisent quelque peu cette version. Mais n’allez pas croire que ce confort se fait au détriment du comportement. Grâce à une direction précise mais un peu légère, le train avant C5 Aircross se montre prévenant et rassurant, en parfaite adéquation avec son usage familial. Il aborde les virages avec sérénité, on reprochera juste un manque de maintien des sièges.

Une fiscalité sévère