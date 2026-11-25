Ayvens annonce la nomination de Gavin Eagle au poste de directeur commercial à compter du 1er décembre 2026. Il succède à Annie Pin, qui a récemment rejoint Arval.

Gavin Eagle est le nouveau directeur commercial d'Ayvens. ©Ayvens

Ayvens tient le successeur d’Annie Pin, récemment partie diriger le concurrent Arval, au poste de directeur commercial. Il s’agit de Gavin Eagle. Cet Australien évolue depuis plus de 30 ans dans le secteur de la location longue durée, tout d’abord au sein de LeasePlan, puis chez Ayvens après l’opération de rapprochement avec ALD.

Gavin Eagle évoluait dernièrement en qualité de directeur des comptes stratégiques internationaux du groupe Ayvens. À ce titre, il a mis en œuvre une approche unifiée au service des clients internationaux. Dans ses nouvelles fonctions, qu’il occupera à compter du 1er décembre 2026, il reportera directement à Philippe de Rovira, directeur général du loueur longue durée. Il rejoindra par la même occasion le comité exécutif.

"Je suis ravi de nommer Gavin au poste de directeur commercial, réagit Philippe de Rovira. Son parcours illustre la richesse des talents dont nous disposons au sein d’Ayvens et notre volonté de former des leaders en interne. Gavin allie des qualités de leadership remarquables à une expertise commerciale approfondie et à une excellente connaissance de notre activité, de nos clients et de nos marchés."