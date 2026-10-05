Arval : Annie Pin va succéder à Alain van Groenendael

Arval prépare la succession de son directeur général Alain van Groenendael en recrutant Annie Pin, directrice commerciale d’Ayvens. Les deux dirigeants vont travailler de concert jusqu’à la passation de pouvoir officielle, le 1er avril 2027.

Annie Pin rejoint Arval pour succéder à Alain van Groenendael. ©Arval

A la tête d’Arval depuis le 1er janvier 2019, Alain van Groenendael cèdera son fauteuil de directeur général du loueur longue durée à Annie Pin le 1er avril 2027. L’actuelle directrice commerciale d’Ayvens rejoindra la filiale de BNP Paribas le 26 octobre 2026 en qualité de Senior Advisor du directeur général.

Une période de passation s’ouvre donc chez Arval. "Au cours des prochains mois, Alain van Groenendael et Annie Pin travailleront en étroite collaboration, ainsi qu’avec les équipes d’Arval et d’Athlon, pour préparer la prochaine phase de croissance d’Arval", explique le loueur dans un communiqué.

Alain van Groenendael ne quittera pas l’entreprise puisqu’il deviendra président du conseil d’administration, toujours à compter du 1er avril prochain.

Quant à Annie Pin, une fois à la tête du loueur, elle rapportera à Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas, en charge de Commercial, Personal Banking & Services (CPBS). Sa feuille de route comprendra notamment la finalisation et le déploiement du nouveau plan stratégique 2027-2030.

"Alain a joué un rôle essentiel dans le renforcement du positionnement d’Arval dans le secteur de la mobilité, confie Thierry Laborde. Il a fédéré les équipes et a conduit les initiatives stratégiques qui ont permis à Arval d’anticiper et d’accompagner les mutations qui redéfinissent le secteur de la mobilité."

"Avec la récente acquisition d’Athlon, poursuit-il, Arval ouvre un nouveau chapitre de son histoire en devenant le coleader européen de la location longue durée de véhicules. Je me réjouis de l’arrivée d’Annie, qui apporte plus de 20 ans d’expérience et de leadership international dans la mobilité et les services financiers, un atout essentiel dans la nouvelle phase d’accélération du développement d’Arval."

La filiale de BNP Paribas, avec le récent rachat de son concurrent Athlon, revendique 2,3 millions de véhicules en gestion. Le loueur emploie près de 10 000 salariés dans 28 pays.