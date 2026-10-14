Mary Automobiles se développe à Rouen grâce à Renew de Renault

Mary Automobiles, qui fête cette année ses trente ans d'existence, continue d'étendre son empreinte en Seine-Maritime (76). Le groupe de distribution automobile annonce l'ouverture, d'ici la fin de l'année 2026, d'un centre Renew au Grand-Quevilly, au sud de Rouen. Installé au 103 avenue du Général Leclerc, ce nouveau site sera exclusivement consacré à la commercialisation de véhicules d'occasion. Cette implantation présente une particularité car elle marque le retour de Renault sur la rive gauche de Rouen, un secteur où la marque au losange n'était plus représentée.

Le futur centre disposera d'un parc de plus de 120 véhicules d'occasion immédiatement disponibles. Les clients pourront également accéder à l'ensemble du stock du distributeur, qui compte plus de 3 500 véhicules. Une équipe commerciale dédiée accompagnera aussi bien les particuliers que les professionnels. "Avec ce centre Renew, nous faisons revenir Renault sur la rive gauche de Rouen, là où nos clients nous attendaient", souligne Victor Mary, directeur des marques Renault, Dacia et Alpine.

Mary Automobiles poursuit son développement

Cette ouverture s'inscrit dans une stratégie de renforcement du maillage territorial du groupe, particulièrement actif ces dernières années, notamment dans le Calvados (14). En 2025, Mary Automobiles avait notamment inauguré les sites Peugeot à Caen et Peugeot-Citroën à La Bijude, avant de compléter son dispositif avec l'arrivée de Citroën à Falaise (14) en mars 2026.

Présent en Normandie et dans les Hauts-de-France, Mary Automobiles distribue aujourd'hui treize marques automobiles, parmi lesquelles Peugeot, Citroën, Opel, Renault, Dacia, Hyundai, MG, Volvo ou encore Land Rover. Le groupe a également diversifié ses activités dans la moto, le cycle, la location, le recyclage automobile et la distribution de pièces de rechange.

Avec un chiffre d'affaires de 1,24 milliard d'euros, le groupe figure dans le classement du Top 100 du Journal de l'Automobile à 22e place. En 2025, il a commercialisé 19 515 véhicules neufs, dont 8 259 Peugeot et 6 517 Renault-Dacia ainsi que 25 311 VO.