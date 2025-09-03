Mary Automobiles ouvre deux nouveaux sites Peugeot et Citroën à Caen

Publié le 3 septembre 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Le distributeur normand poursuit son développement à Caen (14) en ouvrant deux points de vente. Le premier, qui intègre Peugeot et Citroën, rejoint une concession Jaguar, Land Rover et Volvo au nord de la ville. Le second est un site Citroën et DS qui accueille désormais Peugeot.

Le groupe Mary ouvre de nouveaux points de vente Peugeot et Citroën à Caen (14). ©Mary

Mary Automobiles développe son maillage local dans l'agglomération de Caen (14) en inaugurant deux nouveaux établissements. Le premier, situé à Biéville-Beuville, au nord de la ville, représente les panneaux Peugeot et Citroën. Ce site de La Bijude propose un stock physique de 30 véhicules prêts à partir. Le groupe Mary est déjà présent dans cette zone depuis le rachat des affaires de JFC Normandie, qui distribuent Jaguar, Land Rover, Volvo et Isuzu. Cette implantation s’accompagne de la création d’emplois, avec deux nouvelles recrues et trois supplémentaires à venir, notamment pour renforcer l’atelier. L'équipe commerciale est composée de deux vendeurs. Le groupe Mary signe le retour de Citroën à Cabourg "Sur La Bijude, nous pouvons répondre à toutes les demandes d’un seul et même client : véhicule personnel, voitures pour les membres de sa famille, flotte pour ses collaborateurs ou encore utilitaires, indique Sébastien Picot, directeur opérationnel. Avec Peugeot et Citroën, nous proposons désormais un choix élargi sur un même site, avec toutes les motorisations – électriques, hybrides et hybrides rechargeables. La force de Mary Automobiles, c’est d’offrir un interlocuteur unique pour des besoins multiples." Située avenue du Général Harris, la nouvelle concession Peugeot Caen Harris complète l’offre déjà existante avec Citroën et DS. Sous la direction de José Trenti, le site met à disposition un stock physique de 220 véhicules. Afin d’accompagner cette ouverture, un nouveau conseiller commercial dédié à la marque Peugeot a été recruté. L’enseigne prévoit également la création de nouveaux postes pour renforcer le service après-vente.

