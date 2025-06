Le groupe Mary signe le retour de Citroën à Cabourg

En plus de retrouver une concession Peugeot totalement neuve, les Cabourgeais pourront également y découvrir les modèles Citroën. Le groupe Mary a réuni les deux marques françaises sur ce site inauguré le 12 juin 2025.

Le groupe Mary a totalement refait sa concession Peugeot de Cabourg (14) et y a ajouté Citroën. ©Mary

Après de longs mois de travaux, la concession Peugeot de Cabourg (14) entame une nouvelle vie. En effet, en plus de retrouver un lion sur la façade, le groupe Mary y a ajouté deux chevrons. Citroën est donc de retour dans la petite ville du Calvados.

"Nous sommes très heureux de ce renouveau du site de Cabourg et de l’intégration de la marque Citroën", explique Mickael Perron, directeur actuel du site, dans un communiqué.

Le groupe espère ainsi un nouveau souffle pour son site avec un showroom où trôneront les modèles neufs des deux marques, qu'ils soient électriques ou hybrides. Le véhicules d'occasion n'a pas été oublié avec un parc qui pourra accueillir 50 modèles supplémentaires.

"Nous mettons l’accent sur la mobilité pour tous, explique Charles Mary, directeur commercial Citroën et DS du groupe. Ces nouveaux locaux nous permettent de combler les attentes et les demandes des clients en termes de mobilité, de confort et d’accueil."

Cette nouvelle concession est officiellement inaugurée le 12 juin 2025, et dans la foulée, du 13 au 15 juin, les équipes organiseront des journées ventes privées avec des bonnes affaires à la clé.

Fort d'une expérience de bientôt 30 ans, le groupe Mary compte 77 sites et distribue environ 40 000 véhicules par an. Il représente quatorze marques automobiles (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Renault, Dacia, Hyundai, MG, Volvo, Land Rover, Jaguar, Alpine, Suzuki et Isuzu). Il est également acteur dans le secteur de la moto avec un pôle composé de 22 marques et des pièces de rechange avec API.