Si les distributeurs automobiles grincent des dents face à la révision de leur feuille d'imposition, plusieurs patrons d'entreprises de vente aux enchères fulminent. Ils sont soumis au même régime que les concessionnaires et marchands pour des temps d'exploitation beaucoup plus courts.

Alors que leurs établissements ouvrent au public moins de 5 % du temps, les enchéristes doivent payer une taxe à taux plein. ©Le Journal de l'Automobile

La grogne monte chez les patrons de maisons de vente aux enchères de voitures d'occasion. Et pour cause, ils n'échapperont pas à la soudaine révision des modalités de calcul de cotisation de la taxe des surfaces commerciales. Et après une période d'incompréhension, ils organisent la contre-attaque.

La plupart des maisons de vente aux enchères se trouvent concernées par la mesure fiscale. Comme les distributeurs automobiles au sens large, ces entreprises ont été priées non seulement de régler leur dû au titre de l'année 2026, mais de verser un montant correspondant au rattrapage des trois dernières années.

Taux plein… pour seulement 3 %

Ce n'est pas tant la pratique des inspecteurs des impôts que les commissaires-priseurs fustigent, mais l'aberration dont ils se sentent victimes. "Nous versons une cotisation à taux plein, alors que dans les faits, nos parcs ne reçoivent des clients que quelques heures seulement par semaine", pose un géant du secteur des ventes aux enchères.

Ce dernier a fait son calcul. Son infrastructure est ouverte au public uniquement durant les séances de vente, afin que les acheteurs puissent approcher des voitures d'occasion. Le reste du temps, les surfaces retrouvent leur rôle d'aire de stockage et de plateforme logistique. En pratique, ce dirigeant considère donc ses emplacements comme des établissements commerciaux durant 3 % du temps.

Un ratio confirmé par l'un de ses homologues au sommet du classement des maisons de vente aux enchères. Il fait l'objet "d'un rattrapage très conséquent" car les deux ouvertures mensuelles pendant quelques heures "font de l'entreprise un magasin à plein temps". Et ce dernier de rappeler : "Nous n'affichons aucun prix, nous ne prenons pas de règlement sur place et nous fonctionnions en click&collect, nous ne sommes pas des distributeurs".

Vers un "remodelage forcé"

Les uns parlent de montant "dépassant le million d'euros", les autres évoquent une somme de taxes équivalente à 60 % de leur loyer. Face à ce mur, les enchéristes s'organisent. Leurs conseils se rapprochent pour parler d'une seule voix. "Je suis d’accord avec ceux qui partent en contentieux. Nous ferons faire des constats pour une prise en compte de notre réelle situation", dit un commissaire-priseur.

Alors que le marché des ventes aux enchères se tend en 2026, les maisons n'avaient pas besoin de ce poids supplémentaire. Un tel niveau de taxation pourrait conduire à un "remodelage forcé", comme le présente l'un d'eux. Un opérateur souhaiterait éviter d'avoir à réduire d'un tiers ses effectifs dédiés à l'accueil des visiteurs et aux opérations ou d'avoir à fermer des salles aux acheteurs.

Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir le Conseil des ventes volontaires, car d'autres secteurs des enchères seront concernés. Or, jusqu'à présent, l'organisation professionnelle a gardé le silence, comme le déplorent les sociétés qui cotisent pour en être membres.