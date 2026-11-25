Le climat de crise et les transformations du marché ont coûté une année de croissance à Aramis Group. Dans le bilan présenté au titre de l'exercice 2025-2026, le géant de la revente de voitures d'occasion a vu reculer son volume de transactions et son chiffre d'affaires. Son résultat est aussi en forte baisse.

Aramis Group a vu son activité VO reconditionnés ralentir de 2,7 %, à 88 774 transactions. ©Aramisauto

L'année fiscale 2025-2026 ne restera pas la plus glorieuse dans l'histoire d'Aramis Group. Il fallait s'y attendre compte tenu du contexte géopolitique et économique. Dans le bilan annuel rendu public le 25 novembre 2026, le géant de la revente de voitures d'occasion a annoncé un repli de ses ventes et de son chiffre d'affaires. Mais il souligne que la bonne performance du quatrième trimestre a atténué les effets négatifs du marché européen.

Au terme de son exercice décalé, Aramis Group a constaté un recul de 4,2 % des ventes de véhicules d'occasion auprès des particuliers, à 114 074 unités pour les six filiales confondues. La situation géopolitique a impacté les usines et le volume de VO pré-immatriculés s'est effondré de 9,3 %, à 25 300 unités. L'entreprise a également vu son activité VO reconditionnés ralentir de 2,7 %, à 88 774 transactions. Dans le même temps, 30 532 voitures ont été écoulées en BtoB, soit 1,4 % de moins que l'année précédente.

La moitié des filiales dans le vert

En conséquence, le chiffre d'affaires a plongé de 5,4 % à l'échelle de toutes les activités dans les six filiales, s'établissant à 2,25 milliards d'euros. Le groupe français a notamment subi des déclins de 4,9 %, à 1,48 milliard d'euros pour les voitures d'occasion reconditionnées, et de 7,3 % pour les VO 0 km, à 513,6 millions d'euros. Le total généré par le canal BtoC revient alors à 1,994 milliard d'euros, soit 5,5 % de moins qu'en 2024-2025.

Pour moitié, les filiales ont bien tourné. Mais les trois branches les plus en difficulté ont fait mal à l'ensemble. En France, Aramisauto figure dans le premier groupe (+3,9 %, à 1,078 milliard d'euros) et continue de nourrir le groupe. Clicars en Espagne (+1,7 %, à 317,1 millions d'euros) et Brumbrum (+34,9 %, à 38,5 millions d'euros) ont également vu leur chiffre d'affaires progresser.

À l'inverse, le scénario a été plus compliqué pour la Belgique, où Cardoen a dévissé de 16 %, à 271,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. En pleine recomposition de son offre pour s'ajuster aux nouvelles réalités, comme l'explique le groupe dans sa communication, CarSupermarket, au Royaume-Uni, a dégringolé de 19,4 %, à 395,5 millions d'euros. Sous la marque Onlinecars, en Autriche, Aramis Group a perdu 20,2 %, à 149,4 millions d'euros.

Une perte de 3,1 millions d'euros

Les cofondateurs, Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, tiennent toutefois à entrevoir des éléments positifs. "Dans une année impactée par les transitions managériales et un contexte macroéconomique volatile, nous avons consolidé les bases d’une croissance saine et pérenne. Nos volumes sont repartis à la hausse au quatrième trimestre, et les transformations engagées porteront leurs fruits", ont-ils défendu dans le communiqué accompagnant la publication des résultats.

Un regain au dernier trimestre qui n'a pas pu sauver le bilan financier annuel. La marge brute s'est contractée de 5,9 %, à 264,3 millions d'euros. Quant à la marge unitaire dégagée par voiture d'occasion revendue à particulier, elle est redescendue de 1,8 % pour être en moyenne de 2 316 euros.

À la fin de l'année 2024-2025, l'Ebitda d'Aramis Group s'était établi à 67,8 millions d'euros. Douze mois plus tard, il s'est abîmé de 36,5 % pour n'être qu'à 43,1 millions d'euros. Un phénomène amplifié s'observe pour le résultat opérationnel dont le montant est passé de 28,9 à 8,5 millions d'euros, autrement dit un déclin de 70,7 %. En conséquence, le résultat a rebasculé dans le rouge, avec une perte de 3,1 millions, contre un bénéfice de 19,9 millions un an avant.

Derrière les chiffres, il faut notamment voir un accroissement des frais commerciaux, généraux et administratifs (SG&A), chiffrés à 221,2 millions d’euros, contre 213,1 millions d’euros en 2025. "Cette hausse provient principalement des investissements marketing, à hauteur d’environ six millions d’euros", écrit le groupe qui défend une stratégie d'investissement dans les marques pour les soutenir à long terme.

Cap sur les 120 000 ventes en 2027

À la clôture des comptes, le 30 septembre 2026, Aramis Group disposait d'un stock de véhicules d'un montant de 209,7 millions d'euros. Une valeur quelque peu inférieure aux habitudes des deux précédents semestres (225,3 millions d'euros en mars et 216,2 millions d'euros en septembre 2025). Les créances clients sont restées stables, à 36,5 millions d'euros, en revanche la dette fournisseur a gonflé, passant en un an de 89,4 millions à 94,8 millions d'euros.

La direction du groupe rappelle que la visibilité actuellement est limitée pour les distributeurs automobiles. Ils se veulent confiants pour autant. Aramis Group entend poursuivre la convergence de ses entités vers son système opérationnel, tout en maintenant une discipline stricte sur ses coûts et ses stocks.

Pour l’exercice 2027, l'objectif sera d'atteindre un volume de 110 000 à 120 000 unités sur le canal des particuliers et un Ebitda de 25 à 50 millions. Il y a tout de même un paramètre à prendre en considération et qui ajoute une part d'incertitude. Stellantis, le premier actionnaire, sortira-t-il du tableau comme la rumeur le prétend et quel avenir pourrait alors s'inventer Aramis Group ?