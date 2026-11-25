Santé de la batterie (SoH) : un avant et un après Euro 7
Publié le 25 novembre 2026
■Par Grégory Pelletier
■
11 min de lecture
Appliquée depuis novembre 2026 sur les nouveaux véhicules homologués, puis sur tous les véhicules neufs un an plus tard, la norme Euro 7 comporte un volet sur l’état de santé de la batterie (SoH). Après une période de flou artistique, place à la normalisation ! Ce pan de la réglementation, pour l’heure méconnu, va changer la donne pour les automobilistes et les professionnels.
80 %, c'est La performance que doivent atteindre les batteries des véhicules électriques à 5 ans ou 100 000 km. © Renault/Grégory Pelletier avec l’aide de l’IA
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.