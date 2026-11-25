Santé de la batterie (SoH) : un avant et un après Euro 7

Publié le 25 novembre 2026 ■ Par Grégory Pelletier ■ 11 min de lecture

Appliquée depuis novembre 2026 sur les nouveaux véhicules homologués, puis sur tous les véhicules neufs un an plus tard, la norme Euro 7 comporte un volet sur l’état de santé de la batterie (SoH). Après une période de flou artistique, place à la normalisation ! Ce pan de la réglementation, pour l’heure méconnu, va changer la donne pour les automobilistes et les professionnels.

80 %, c'est La performance que doivent atteindre les batteries des véhicules électriques à 5 ans ou 100 000 km. © Renault/Grégory Pelletier avec l’aide de l’IA

"On compare des choux et des carottes !" C’est en ces termes que tous les acteurs (ingénieurs, spécialistes de la mesure…) interrogés décrivent la mesure du State of Health (SoH) de la batterie. Tout en ajoutant que le SoH est une notion générique qui, de prime abord, est d’une transparence absolue mais, en réalité, c’est un peu une boîte noire. Or, pour un véhicule électrique ou hybride rechargeable, l’état de santé de la batterie est primordial pour connaître l’autonomie maximale qu’elle peut encore restituer et, surtout, l’accumulateur représente 30 à 40 % de sa valeur. Si le vieillissement préoccupe peu sur des véhicules récents, il devient anxiogène pour les acheteurs à mesure que les véhicules approchent les 8 ans ou 160 000 km, des échéances qui marquent la fin de la garantie constructeur.

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