Inauguré il y a un an, le Power Technical Center réunit 400 ingénieurs autour de la propulsion électrique, de la gestion thermique et de la science des matériaux. Un site stratégique qui est le fer de lance des nouveautés techniques de Valeo en matière d’électrification.

Le VPTC fait partie de la division Valeo Power et réunit les activités de propulsion, de gestion thermique et de science des matériaux. ©Valeo

À quelques kilomètres de Paris, un bâtiment abrite peut-être déjà des technologies qui n’apparaîtront dans les véhicules électriques que dans une dizaine d’années. Inauguré il y a seulement un an à Valenton, dans le Val-de-Marne, le Valeo Power Technical Center (VPTC) s’impose comme l’un des principaux pôles de recherche et développement de l’équipementier en Europe. Le site réunit 400 ingénieurs et constitue l’un des fers de lance du groupe pour concevoir des véhicules électriques "plus compacts, abordables, performants et durables".

Le centre est né du regroupement, au sein de la division Valeo Power, des activités de propulsion, de gestion thermique et de science des matériaux. "La montée en puissance du Valeo Power Technical Center illustre la continuité de nos investissements dans l’électrification", souligne Xavier Dupont, directeur général de la division Power. Pour rappel, Valeo a réorganisé ses activités autour de trois entités : Light, Brain et Power. Créée en 2024, cette dernière concentre près de la moitié du chiffre d’affaires et des effectifs du groupe.

Sur le plan humain, le pôle ingénierie rassemble 18 nationalités parmi les 400 salariés du VPTC. Le site compte également une soixantaine de formateurs internes chargés d’accompagner le changement et de diffuser vers les usines du groupe les nouvelles briques technologiques développées en R&D. Le principe consiste à former des référents qui pourront ensuite transmettre ces compétences à leurs équipes localement.

"Ce site a la vocation, avec l’unification des deux activités précédentes de Power, à savoir la thermique et la propulsion-électrification, d’unir toutes les compétences en un seul lieu. Ce sont nos équipes qui font la valeur de demain", assure David Millon, chef d’établissement du VPTC.

La propulsion, indissociable de la gestion thermique

Au sein du VPTC, Valeo a fait le choix d’associer étroitement propulsion électrique et gestion thermique. Car, dans un véhicule électrique, l’absence de moteur à combustion réduit fortement la quantité de chaleur disponible à bord. L’enjeu consiste donc à maîtriser les flux thermiques générés par la batterie, le moteur électrique et l’électronique de puissance, afin de refroidir efficacement ces composants tout en valorisant au mieux la chaleur récupérable.

Cette contrainte tient notamment au rendement très élevé du moteur électrique. Contrairement à un moteur thermique, dont environ les deux tiers de l’énergie sont dissipés sous forme de chaleur, il affiche un rendement proche de 90 %, ne générant que 5 à 10 % de pertes calorifiques. Une ressource limitée qu’il faut donc exploiter au mieux pour préserver à la fois le confort à bord et l’autonomie. "Entre le système de propulsion et le système thermique, les deux ne peuvent pas fonctionner l’un sans l’autre. Nous ne pouvons pas avoir un système de propulsion efficace sans avoir un système de gestion thermique efficient", souligne Claudine Rochette, vice-présidente en charge de la stratégie, de la communication et du marketing de la division Valeo Power.

Pour son développement sur les véhicules électriques, Valeo a structuré son ingénierie autour de quatre piliers. Tout d’abord, le groupe s’appuie sur la maîtrise des coûts, avec des produits "designés au juste nécessaire", comme l’explique Claudine Rochette. Vient ensuite l’optimisation de l’autonomie, et ce, quelles que soient les conditions météorologiques et les températures. La recharge occupe également une place majeure dans le travail de Valeo sur les véhicules électriques, notamment en cherchant à l’accélérer ou à la simplifier. Enfin, le groupe cherche à appliquer une notion de durabilité, détaillée dans son plan de décarbonation Cap 50 et fondée sur les principes de l’économie circulaire, que ce soit dans le remanufacturing, le reconditionnement ou encore le recyclage.

Des technologies de pointe réunies sur un même site

Le VPTC se distingue également par la concentration d’outils d’analyse, de simulation et de qualification de pointe. Le site dispose notamment d’une soufflerie climatique extrême capable de reproduire des températures comprises entre -40 °C et 55 °C, des vents atteignant 160 km/h et un ensoleillement artificiel ciblé. L’installation est également dotée d’un superchargeur de 1,3 MW (1 280 kW), présenté comme l’un des plus puissants d’Europe. Celui-ci permet d’éprouver la résistance thermique des batteries et des composants de puissance lors de recharges ultrarapides, y compris dans des conditions climatiques sévères.

Cet équipement répond aussi à l’évolution rapide des puissances de recharge, notamment sous l’impulsion de constructeurs chinois comme BYD. En parallèle, les bancs d’essais thermiques permettent d’anticiper le recours croissant à des réfrigérants naturels comme le propane (R290) ou le CO2 (R744), dans la perspective des réglementations européennes sur les gaz fluorés prévues à l’horizon 2034.

L’électrification soulève aussi de nouveaux défis acoustiques. Privé du bruit de fond d’un moteur thermique, l’habitacle d’un véhicule électrique révèle plus facilement les vibrations et sons parasites. Le VPTC dispose donc d’une chambre acoustique dédiée aux problématiques NVH. Au centre de la pièce, installé dans un véhicule électrique de marque chinoise, un mannequin de mesure traque notamment les bruits générés par les compresseurs, les ventilateurs ou encore le hachage magnétique des moteurs.

Pour garantir le bon fonctionnement des équipements embarqués, le centre intègre également un pôle certifié de compatibilité électromagnétique (CEM). Celui-ci comprend une chambre semi-anéchoïque (une salle d’expérimentation acoustique recouverte de mousse absorbante), ainsi qu’une cage de Faraday. Ces équipements servent notamment à vérifier que l’électronique du véhicule ne génère pas de perturbations électriques ou radio.

Exemples d’innovations du VPTC

Au cœur du site se trouve également un laboratoire de recherche et d'innovation confidentiel, dédié aux technologies de rupture. Si la plupart des projets restent secrets, Valeo a accepté d’en présenter l’un d’entre eux. Les équipes développent par exemple le refroidissement immersif des batteries de véhicules électriques. À l’inverse des systèmes conventionnels, dans lesquels les cellules de batterie reposent sur une plaque froide parcourue par de l’eau glycolée, l’immersion consiste à plonger directement les cellules dans un fluide diélectrique non conducteur d’électricité, élaboré en partenariat avec des pétroliers. Selon François Bordes, directeur du pôle Énergie et Thermique, cette technologie "multiplie la surface d’échange thermique, ce qui permet de dissiper des flux de chaleur extrêmes lors de recharges ultrarapides en cinq à dix minutes".

Cette technique permet également de maintenir une température comprise entre 15 °C et 35 °C (les cellules se détériorant de manière irréversible au-dessus de 45 °C). "De plus, le liquide diélectrique étouffe instantanément tout départ de feu et élimine le risque de propagation par emballement thermique", assure François Bordes.

Dernière plus-value, cette batterie permet également d’alléger le véhicule et de réduire son empreinte carbone grâce au retrait des lourdes structures de refroidissement en aluminium. Selon François Bordes, la fabrication de ces dernières émet environ 8 kg de CO2 par kilo de métal. Elles sont donc remplacées par des bacs en plastique léger et des huiles qui n’émettent que 2,5 kg de CO2 par kilo de matériau. "Chez Valeo, nous pensons que c’est ce qui va arriver en série dans un certain nombre d’années, au-delà de 2030", estime François Bordes.

Un travail poussé sur le recyclage des matériaux

Le VPTC abrite également un nouveau laboratoire matériaux de 300 m², qui réunit une dizaine d’ingénieurs couvrant la chimie, l’électrochimie, la corrosion, la mécatronique, la métallurgie et la science des polymères. Microscope métallographique, profilomètre 3D sans contact ou encore machine de traction jusqu’à 200 °C, ces instruments permettent notamment de sélectionner des matériaux biosourcés et recyclés à intégrer dans les productions de série. "Notre démarche, c’est d’anticiper toutes ces nouvelles réglementations. Nous avons une première étape dans nos laboratoires matériaux qui va consister à comprendre et à caractériser les matières, puis à valider la combinaison entre la conception de la pièce et les matériaux", précise Mathilde Bernard de la Vernette, directrice de l’ingénierie matériaux de la division Valeo Power.

En guise d’exemple, ce pôle a permis d’élaborer des boîtiers de caméras intérieures de détection de fatigue composés à 90 % d’aluminium recyclé, ou encore d’intégrer 60 % de plastique issu du recyclage de gobelets à café dans les volets de distribution d’air de climatisation. Le balai d’essuie-glace Canopy emploie, quant à lui, une lame en caoutchouc constituée à 80 % de matières renouvelables (huile de tournesol, noir de carbone issu de pneus recyclés, sucre de canne), permettant d’atteindre une réduction de 61 % des émissions de CO2 sur l’ensemble du produit. Au chapitre des innovations durables, le laboratoire annonce aussi le développement de colles permettant le démontage à la demande, via une activation thermique ou magnétique, afin de faciliter le recyclage en fin de vie du véhicule. L’objectif de cette technologie est de simplifier la séparation des matériaux et des composants pour favoriser leur réutilisation.

"En déplaçant l’impact environnemental de la phase d’usage vers l’amont du cycle de vie, l’essor des véhicules électriques transforme en profondeur le choix et l’empreinte carbone des matières premières, explique Christophe Le Ligné, vice-président R&D du groupe Valeo. Face aux impératifs écologiques et aux tensions sur les métaux stratégiques induites par les batteries, la science des matériaux apporte un éclairage indispensable : elle permet de concilier réduction de l’empreinte carbone globale, souveraineté d’approvisionnement et haute performance technologique des mobilités de demain." Ce laboratoire matériaux de Valenton s’inscrit dans un réseau mondial de neuf laboratoires majeurs d’expertise matériaux exploités par Valeo, dont deux autres sont situés en France.