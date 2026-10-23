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Industrie

Valeo : recul du chiffre d’affaires mais des objectifs annuels confirmés

Publié le 23 octobre 2026

Par Damien Chalon
3 min de lecture
Pénalisé par le recul de son activité première monte en Europe et en Chine, Valeo affiche un chiffre d’affaires en baisse de 2,3 % au troisième trimestre 2026. L’équipementier maintient néanmoins ses objectifs annuels, mais il subit une forte sanction des marchés.
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Le chiffre d'affaires de Valeo baisse de 2,3 % au troisième trimestre 2026. ©Adobe Stock-Sophie Animes

Valeo a vu son chiffre d'affaires baisser de 2,3 % au troisième trimestre 2026, affecté par la morosité du marché automobile en Europe et en Chine. L’équipementier automobile a toutefois maintenu ses prévisions annuelles.

 

De juillet à septembre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,88 milliards d'euros contre 4,99 milliards un an auparavant, ce qui porte à 15,2 milliards le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année, en recul de 2,5 % par rapport à la période comparable de 2025, selon un communiqué du groupe.

 

La première monte recule

 

Illustration de la crise actuelle de l'industrie automobile, le chiffre d'affaires "première monte" recule de 3,5 % au troisième trimestre à 4 milliards d'euros, alors que les ventes de pièces destinées au remplacement pour réparer des véhicules d'occasion ou accidentés augmente, lui, de 2,6 % à 516 millions d'euros.

 

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Par régions du monde, Valeo voit ses ventes reculer de 8 % en Europe, qui représentent 46 % du total du chiffre d'affaires du groupe, et baisser de 7,3 % en Chine (13 % du chiffre d'affaires) "dans un marché en repli et particulièrement volatil".

 

En revanche, le chiffre d'affaires progresse de 5,3 % en Asie hors Chine (18 % du total), de 1,7 % en Amérique du Nord (21 % du total), et fait un bond de 11,6 % en Amérique du Sud (2 % du total).

 

L’activité "Brain" en croissance

 

Le directeur général Christophe Périllat s'est félicité dans le communiqué du rebond de l'activité "brain" (commandes) qui "offre un signal positif" car il "pose un premier jalon concret vers le retour à la croissance du groupe en 2027".

 

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Cette division qui est l'une des trois principales branches opérationnelles du groupe, est née d'une réorganisation de l'entreprise en 2024 et correspond à l'ancien pôle Systèmes de confort d'aides à la conduite, c'est-à-dire tous les logiciels de l'automobile, qu'ils soient pour l'automatisation de la conduite ou l'aide au stationnement, ou les divers équipements intérieurs comme les caméras de l'habitacle.

 

Alors que la division "power" (motorisation) affiche une baisse de 7,8 % de ses ventes au 3e trimestre, et la division "light" (éclairage) un recul de 1,2 %, la division "brain" est en croissance de 8,3 % à 1,19 milliard d'euros.

 

L’action en chute

 

L'équipementier a confirmé ses prévisions pour l'année entière, soit un chiffre d'affaires compris entre 20 et 21 milliards d'euros (contre 20,9 milliards en 2025), une marge opérationnelle comprise entre 4,7 et 5,3 % du chiffre d'affaires (contre 4,7% l'année précédente), et une trésorerie nette supérieure à 400 millions d'euros contre 371 millions en 2025.

 

Cependant, au lendemain de leur publication, ces résultats n’ont pas convaincu les marchés financiers. Valeo plongeait de plus de 12 % dans les premiers échanges à la Bourse de Paris. (avec AFP)

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