Un troisième trimestre 2026 en croissance pour Michelin

Après neuf mois d'activité en 2026, Michelin affiche un chiffre d'affaires de 19,175 milliards d'euros, en léger repli de 0,5 %. En excluant l'effet des variations de taux de change, ses ventes ressortent en progression de 1 %. Le manufacturier indique avoir notamment été pénalisé par "la dépréciation du dollar américain au cours du premier semestre".

"Les volumes pneumatiques sont en recul de 0,8 %", indique Michelin, ce qui reflète "principalement la baisse des ventes en première monte". "Le troisième trimestre marque une amélioration dans le transport routier, sans toutefois compenser entièrement la faiblesse observée depuis le début de l'année", note le manufacturier. Le secteur des pneus de remplacement "se révèle plus résilient", avec des "volumes en progression de 4 % (...) à fin septembre".

Michelin relève également un "effet prix-mix" positif de 1,1 %, notamment grâce à la "croissance des pneumatiques à forte valeur ajoutée", tels que les "18 pouces et plus", et à sa capacité à procéder à des hausses de prix au troisième trimestre, "en réaction à la hausse des coûts des matières premières".

Sur le seul troisième trimestre 2026, Michelin note "une accélération de la croissance", avec un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros, en hausse de 2,2 % à parités de change constantes et de 0,8 % à périmètre et changes constants. Il précise que sur cette période, l'effet de change "redevient favorable".

Bénédicte de Bonnechose, directrice financière du groupe, a indiqué que Michelin prévoyait "d'accélérer son investissement dans sa marque", le numérique, "l'innovation et la compétitivité" à l'approche d'une année 2027 qui s'annonce "très incertaine, à la fois géopolitiquement et économiquement".

Enfin, le manufacturier a confirmé viser "une croissance du résultat opérationnel des secteurs à taux de change et périmètre constants par rapport à 2025", ainsi qu'un flux de trésorerie disponible hors acquisitions "supérieur à 1,6 milliard d'euros". (avec AFP)