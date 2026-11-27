Dans le cadre des investigations menées par le parquet de Paris sur les airbags Takata, Stellantis et l'équipementier Joyson Systems ont été perquisitionnés. Les plaignants saluent ces actes, toutefois tardifs, qui doivent concourir à la manifestation de la vérité.

Les investigations de la justice française se poursuivent dans l'affaires des airbags Takata. ©DR

L'affaire des airbags Takata est loin d'être terminée. Il reste encore des coussins gonflables à remplacer et la justice poursuit ses investigations.

Pour preuve, "des perquisitions ont été diligentées au siège de Stellantis à Poissy (78) et au centre technique de Stellantis à Carrières-sous-Poissy (78), ainsi que dans les locaux de Joyson Systems France", a indiqué le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.

L'équipementier a été perquisitionné le 9 novembre 2026 à Sceaux (92), a appris l'AFP de source policière, tandis que Stellantis l'a été en 2025, selon des sources proches du dossier.

Contacté par l'AFP, un porte-parole de Stellantis a indiqué que le groupe "coopère à l'enquête et estime avoir agi en conformité avec l'ensemble des lois et réglementations applicables". "Nous sommes convaincus que l'enquête le confirmera", a-t-il ajouté.

51 accidents en France

Les airbags Takata sont responsables d'explosions mortelles ou ayant provoqué de graves blessures à cause d'un gaz, le nitrate d'ammonium, qui se dégrade avec le temps, particulièrement dans les climats chauds et humides.

Un total de 51 accidents "peuvent être associés à des éclatements d'airbags" en France, dont 46 en outre-mer, selon le ministère des Transports. "Ces accidents ont été à l'origine de 23 décès, dont 20 en outre-mer", a ajouté le ministère, précisant que deux millions de véhicules avaient été réparés en France depuis fin mars 2025.

Lors de la perquisition dans la filiale en France de Joyson Safety Systems, le gérant et un salarié ont été interrogés comme témoins. Ils ont expliqué que la société travaillait "uniquement sur des projets et des appels d'offres", mais pas sur "des pièces", d'après la source policière. "Les investigations, d'une particulière technicité, se poursuivent", a précisé le parquet.

Le groupe japonais Takata, fondé en 1933, n'a pas survécu au scandale, qui a éclaté en 2014. Il a fait faillite en 2017 et a finalement été racheté pour 1,6 milliard de dollars par l'équipementier Key Safety Systems, basé aux États-Unis, mais contrôlé par le chinois Ningbo Joyson Electronic. La nouvelle entité a été rebaptisée Joyson Safety Systems.

Plusieurs constructeurs concernés

Un juge d'instruction enquête à Paris depuis avril 2025, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui, après une plainte de l'association Que choisir ensemble (ex-UFC-Que choisir) et de propriétaires de véhicules Stellantis.

Les investigations ont été élargies en juillet 2025 à trois potentiels homicides involontaires, après des explosions mortelles en décembre 2021 en Martinique, en novembre 2023 dans les Hautes-Pyrénées et en juin 2025 dans la Marne.

Toyota, Volkswagen et BMW font également l'objet d'informations judiciaires, après une autre plainte de Que choisir ensemble en mai 2025. Selon une source proche du dossier, ces informations judiciaires visent à questionner "ce qui a été fait (ou pas fait) une fois que les constructeurs ont été informés des problèmes avec ces airbags".

"Nous saluons ces perquisitions, tardives mais attendues"

"Nous saluons ces perquisitions, tardives mais attendues", a réagi auprès de l'AFP l'avocat Charles-Henri Coppet, qui assiste notamment 13 familles de victimes décédées et 16 blessés.

"Nous sommes convaincus que les documents saisis permettront d'établir depuis quand les marques du groupe Stellantis, notamment Citroën, DS, connaissaient le défaut des airbags Takata, et donc depuis quand elles ont choisi de ne pas rappeler les véhicules, ou de ne le faire que discrètement et au compte-gouttes", a-t-il ajouté.

"Trente-trois marques sont concernées en France, et près d'une dizaine d'entre elles comptent des victimes gravement blessées et décédées. Le siège de chacune de ces marques doit être perquisitionné", a-t-il jugé, estimant que les constructeurs doivent cesser de "faire passer leurs intérêts économiques avant la sécurité".

Ces perquisitions "confirment que le dossier avance bien quand cela concerne les sociétés basées en France", a commenté Christophe Lèguevaques, avocat qui a déjà rassemblé près de 3 000 automobilistes pour lancer une action collective. Le pénaliste espère que les "autorités allemandes pour Volkswagen et japonaises pour Toyota" se montreront "coopératives" pour faire avancer ce dossier.

Aux États-Unis, pays le plus touché avec au moins 28 morts, Ford, Toyota, Honda, BMW, Nissan et Mazda ont versé un total de 1,5 milliard de dollars d'indemnisations aux victimes.