Stellantis annonce des arrêts de production pour ses usines de Sochaux, Mulhouse et Rennes

Les usines Stellantis de Sochaux (25), Mulhouse (68) et Rennes (35) vont connaître des périodes de chômage technique en décembre 2026 et début janvier 2027. De quoi réduire une production qui peine à être écoulée sur un marché européen que le constructeur qualifie de "difficile".

La production des usines Stellantis de Sochaux (25), Mulhouse (68) et Rennes (35) va être stoppée plusieurs journées en décembre 2026 et janvier 2027. ©Stellantis

Après avoir supprimé une demi-équipe à l'usine de Sochaux (25), laissant sur le carreau 500 intérimaires, Stellantis vient d'annoncer que ce site, mais aussi celui de Mulhouse (68) et de Rennes (35) allaient connaître des périodes de chômage technique dans les semaines à venir. Le constructeur avait déjà ajusté ses cadences de production en septembre et octobre dernier dans ces usines françaises.

Ainsi, la production des Peugeot 308 et 408 à Mulhouse sera suspendue les 4, 7 et 8 décembre 2026. Puis le site, stoppé le 18 décembre au soir, "redémarrera le 12 janvier, au lieu du 5 initialement prévu", indique le constructeur.

La situation est proche à Sochaux avec un arrêt de la production les 3, 4, 7 et 8 décembre 2026. Ensuite, les lignes seront à l'arrêt du 18 décembre au soir avec une reprise programmée le 11 janvier 2027.

À Rennes, la période de chômage technique s'étendra du 18 décembre au soir jusqu'au 5 janvier 2027 au matin. Cependant, Stellantis précise qu'une "négociation va s'ouvrir sur le site, pour statuer sur cette date définitive de reprise."

Pour Stellantis, cet ensemble de mesures "vise à adapter le rythme de production à un marché européen difficile avec l'arrivée d'une concurrence nouvelle et agressive, et une situation géopolitique difficile."

Selon la CGT, les mesures à Mulhouse concernent "les salariés du montage, du ferrage, de la peinture et de l'emboutissage". Mais elles "auront également des répercussions sur des centaines de salariés des usines de mécanique", dénonce le syndicat dans un communiqué.

La centrale rappelle que le site de 4 500 salariés a déjà subi plusieurs semaines de chômage technique en septembre et octobre. "Cette nouvelle attaque contre nos salaires est inacceptable", écrit-elle.

Ces mesures sont annoncées alors même que le groupe a annoncé en juin 2026 un investissement de plus d'un milliard d'euros afin de produire à Mulhouse trois nouveaux modèles Peugeot à partir de 2029, des berlines et SUV électriques ou hybrides. Il doit aussi y installer une plateforme de production multimodèle.