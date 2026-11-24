Dès janvier 2027, l'usine Stellantis de Sochaux dans le Doubs va retrouver une organisation en deux-huit. Le constructeur supprime une demi-équipe de nuit. Près de 500 intérimaires ne seront pas renouvelés.

L'usine de Sochaux produira 850 Peugeot 3008 et 5008 par jour à partir de janvier 2027. ©David Cesbron/Stellantis

Pour la direction de l'usine Stellantis de Sochaux, l'automne 2026 est pour le moins agité. Lors d'un Comité sociale et économique extraordinaire (CSE) qui s'est réuni ce mardi 24 novembre 2026, le constructeur a averti les syndicats de la suppression de la demi-équipe de nuit. Dès janvier 2027, le site qui produit les Peugeot 3008 et 5008 abandonnera son organisation actuelle pour revenir à deux équipes de journée. La cadence est ramenée à 850 véhicules par jour, un niveau que Stellantis présente comme "durablement soutenu", dans un communiqué.

Une demi-équipe mise en place pour le lancement des 3008 et 5008

Cette demi-équipe avait été mise en place au début de la production des nouvelles générations de Peugeot 3008 et 5008 afin d'accompagner leur lancement commercial en novembre 2024. Stellantis justifie sa décision par "le contexte économique actuel" et "l'état prévisionnel des marchés". Le constructeur rappelle que les 3008 et 5008 sont leaders de leur segment en France, leur principal marché. Mais face à "l'arrivée d'une concurrence nouvelle et agressive", il juge "responsable" d'adapter son organisation pour "éviter le recours à l'activité partielle" et stabiliser l'outil industriel.

Les immatriculations de voitures neuves en Europe montrent cependant une réalité plutôt contrastée. Selon les données Dataforce, le SUV 3008, best-seller de la marque au lion, a perdu 2,3 % de ses ventes en Europe, à 101 612 unités sur dix mois 2026. Le 5008, bien qu'en progression, ne pèse "que" 58 232 ventes depuis le début de l'année.

Les intérimaires en première ligne

La demi-équipe de nuit compte environ 500 postes, occupés par des salariés en CDI et des intérimaires. Les salariés en CDI rejoindront les équipes en journée. Ils prendront des postes aujourd'hui tenus par des intérimaires. Ce sont donc les contrats d'intérim qui absorbent l'intégralité de la décision. À l'issue de leur contrat, ils ne seront pas renouvelés. Le site, qui emploie actuellement 1 100 intérimaires, verra ses effectifs diminuer de presque la moitié.

L'annonce arrive un mois après un arrêt de production à Sochaux. Les chaînes ont été stoppées du 23 au 30 octobre 2026, faute de batteries en quantité suffisante pour les versions électriques Long Range. À Mulhouse (68), le groupe a fait un choix comparable à celui de Sochaux, mais pour une autre raison : la faiblesse des ventes. La production y a été suspendue du 15 au 30 octobre, et l'usine est passée de deux équipes à 1,5 équipe depuis novembre 2026.