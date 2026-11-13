Michelin s'accorde avec les syndicats pour son plan de départs volontaires

Annoncé en mai 2026, le plan de départs volontaires voulu par Michelin en France vient d'être signé par les principales organisations syndicales. En effet, la CFDT, Sud et CFE-CGC ont paraphé un accord visant le départ de 1 500 personnes sur les trois années à venir.

Cet accord collectif dit de "gestion des emplois et des parcours professionnels" (GEPP) entrera en vigueur le 1er janvier 2027, pour une durée de trois ans. Selon un document syndical transmis à l'AFP, il prévoit "certaines mesures de fin de carrière et un dispositif de mobilité externe volontaire".

Il propose notamment un congé de mobilité de 12 à 15 mois, payé à 70 % du salaire brut de référence les 12 premiers mois puis à 80 % du 13e au 15e. Par exemple, un salarié touchant 3 000 euros bruts sera payé 2 100 euros bruts, selon ce document.

Le contrat de travail est suspendu et le salarié bénéficie d'un accompagnement pour son projet professionnel. Une aide de 25 000 euros est allouée pour une création ou reprise d'entreprise, et une autre pouvant aller jusqu'à 11 000 euros pour une formation.

Quoi qu'il en soit, chaque salarié, en cas de départ, reçoit, en plus de l'indemnité légale, une indemnité de 10 mois de salaire et 0,35 mois par année d'ancienneté.

La GEPP comporte enfin plusieurs possibilités d'aménagement de fin de carrière. Ce plan de départs concerne pour les deux tiers des fonctions tertiaires (essentiellement au siège du groupe à Clermont-Ferrand) et un tiers dans l'industrie.

Michelin emploie actuellement 17 000 personnes en France, où il compte encore 13 sites industriels. (avec AFP)