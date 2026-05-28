Michelin va encore réduire ses effectifs en France

Mauvaise nouvelle pour les 17 000 salariés de Michelin en France. Le groupe vient d'annoncer une nouvelle réduction de ses effectifs, jusqu'à 1 500 postes sur trois ans, dans le cadre d'un plan de départs volontaires. Aucune fermeture de site n'est prévue à ce stade.

Selon Olivier Faure-Vauris, directeur du personnel France et Europe du Sud, interrogé par l'AFP, "les deux tiers dans les fonctions tertiaires et un tiers dans l'industrie" seront concernés.

Trois ans de résultats en recul

Cette annonce intervient alors que les résultats du groupe se dégradent. En 2025, Michelin a vu son chiffre d'affaires reculer de 4,4 %, à 26 milliards d'euros. Son bénéfice net a, lui, chuté de 12 %, à 1,7 milliard d'euros. Il s'agit de la troisième année consécutive de baisse de cet indicateur, après un recul de 4,7 % en 2024 et de 1,3 % en 2023.

Le groupe doit notamment composer avec la hausse des droits de douane aux États-Unis, où il réalise environ un tiers de son chiffre d'affaires. Michelin estime que ces mesures ont représenté un surcoût de 230 millions d'euros en 2025. Le manufacturier anticipe encore 120 millions d'euros de charges supplémentaires en 2026.

Restructurations tous azimuts

Ce nouveau plan s'inscrit dans une série de réorganisations engagées par le manufacturier clermontois depuis plusieurs années. En novembre 2024, Michelin avait annoncé la fermeture de ses usines de Cholet (49) et Vannes (56), affectant 1 254 salariés.

Le groupe avait également annoncé en novembre 2023 la fermeture progressive de plusieurs sites en Allemagne, notamment Karlsruhe et Trèves, ainsi que l'arrêt de la production à Hombourg. Au total, plus de 1 500 emplois devaient être supprimés d'ici fin 2025.

Michelin cherche aussi à moins dépendre du marché du pneu. Le groupe a annoncé les projets d'acquisition de Cooley Group et Tex Tech Industries, deux sociétés spécialisées dans les tissus enduits et les textiles techniques. Le manufacturier vise une hausse d'environ 20 % du chiffre d'affaires de cette division.