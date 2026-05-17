Michelin ouvre un laboratoire dédié aux matériaux du futur

Baptisé PolMixLab, ce nouveau laboratoire vise à accélérer la recherche et l'innovation pour les gommes du futur. Pour l'occasion, Michelin travaille avec le CNRS, l’Insa Lyon, Lyon 1 université et l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne. Notons qu'il s'agit du dixième laboratoire commun en activité entre le CNRS et Michelin.

Le but : élaborer de nouveaux matériaux polymères écoconçus, recyclables, performants et moins énergivores à produire.

"Dans un contexte marqué par la transition écologique et les exigences croissantes en matière de performance industrielle, les matériaux polymères tels que les élastomères représentent un enjeu de recherche et développement majeur", explique le manufacturier. "Utilisés dans des secteurs aussi variés que l’automobile, l’aéronautique, la santé et la construction, ces matériaux doivent de plus en plus répondre à des impératifs de durabilité, de recyclabilité, de sobriété énergétique et de fonctionnalités avancées."

Ce travail est programmé sur quatre années avec trois axes prioritaires. Le premier tient à la maîtrise de l'énergie nécessaire à la fabrication où la simulation numérique prendra une place plus importante comme la qualité de l’homogénéité des mélanges obtenus.

Le deuxième axe vise à obtenir de nouveaux matériaux élastomères capables de dépasser les limites actuelles de performances grâce à des structures innovantes. Enfin, le troisième sera centré sur le recyclage qui devra être pensé en boucle courte dès la formulation du polymère.

"Avec le PolMixLab, Michelin renforce sa capacité à anticiper et accompagner les grands enjeux industriels et environnementaux liés aux matériaux. En associant notre expertise unique en science des matériaux et des composites polymères à l’excellence académique de nos partenaires, nous travaillons à inventer des caoutchoucs à la fois plus performants, plus durables et plus sobres en énergie" a indiqué Christophe Moriceau, directeur de la recherche avancée du groupe Michelin.