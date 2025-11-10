Michelin va valoriser son patrimoine clermontois

Dans le cadre d'un vaste projet visant à réhabiliter le quartier de Cataroux, situé à Clermont-Ferrand, Michelin va donner une nouvelle vie à ses anciennes pistes d'essais. Ainsi, une zone de dix hectares et de nombreux bâtiments seront réaménagés et ouverts au public à l'horizon 2030.

Michelin va réhabiliter ses vieilles pistes d'essais. ©Michelin 2019 - Jérôme CAMBIER

Quatre cents mètres de long, 28 mètres de haut : les emblématiques pistes d'essai de Michelin à l'entrée de Clermont-Ferrand (63) vont être réhabilitées et ouvertes au public à l'horizon 2030.

Le manufacturier indique que ce projet va coûter 130 millions d'euros, financés par les collectivités, des partenaires privés et Michelin. Il ambitionne d'y accueillir 400 000 visiteurs par an.

Témoins d'un passé industriel novateur, les immenses tunnels en forme de toboggans, désormais à l'abandon, ont été utilisés pendant près de 70 ans par le manufacturier pour tester ses pneus.

Ce site est "un objet unique" qui "n'existe pas ailleurs dans le monde", explique à l'AFP Patrice Kefalas, directeur du projet global de rénovation d'une immense friche industrielle au cœur de Clermont, "Michelin Innovation Park-Cataroux".

Le projet de réhabilitation des pistes vise à "ouvrir" au public ce "lieu imprégné de mystère", "visible de loin et complètement inaccessible pour l'ensemble des gens", avec notamment la création d'une expérience immersive payante autour de son histoire, explique-t-il.

Place aux loisirs

Plus globalement, le quartier des pistes constitué d'usines désaffectées, d'une surface de dix hectares, va être entièrement restauré et dédié à la culture et aux loisirs, avec notamment une salle de concerts, de la restauration, un complexe hôtelier et un musée L'Aventure Michelin agrandi.

"On est en train de faire un accélérateur d'innovation durable et responsable pour dynamiser le territoire", assure Patrice Kefalas.

Cataroux : 42 hectares au cœur de la ville

Ce chantier s'inscrit dans un projet plus large de réhabilitation du site historique de Cataroux, soit 42 hectares au cœur de la ville, dont une vingtaine toujours occupés par des sites de production, recherche et développement.

La réhabilitation de cette friche coûtera au total 300 millions d'euros, dont 60 millions financés par Michelin, et permettra à terme la création de 1 000 emplois, espère le groupe.

Certains ont déjà élu domicile, où vont le faire, dans ce secteur comme un pôle d'innovation collaborative (PIC) avec "le plus grand coworking de France" selon ses concepteurs, qui ouvrira ses portes en 2026, ou encore le centre des matériaux durables, qui accompagne les entreprises liées au recyclage et aux biotechnologies et la manufacture des talents, en lien avec la formation. (avec AFP)