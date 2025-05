Michelin veut remplacer du pétrole par du sucre

Le manufacturier français va investir 60 millions d'euros dans une usine test, au Péage-de-Roussillon (38), afin de produire une molécule plateforme dérivée du fructose, un sucre naturel. Le but étant de supprimer des composés issus du pétrole dans de nombreuses applications industrielles.

Cette usine test de Michelin devrait être opérationnelle en 2026 et créer une trentaine d'emplois. ©Michelin/Oriane Dambrune

Après le butadiène biosourcé, Michelin s'attaque aujourd'hui à une molécule plateforme à base de sucre capable de remplacer des composés issus du pétrole.

Pour produire cette molécule, le manufacturier investira 60 millions d'euros dans une usine test au Péage-de-Roussillon (38). Ce démonstrateur, qui devrait entrer en service "courant 2026", aura une capacité annuelle de 3 000 tonnes de cette molécule appelée 5-HMF, ce qui en fera "le plus gros site de production de cette molécule à l'échelle mondiale", affirme Michelin dans un communiqué.

Le 5-HMF (abréviation de 5-hydroxyméthylfurfural) est un monomère, c'est-à-dire que cette "molécule plateforme" constitue une brique élémentaire entrant dans la construction d'autres molécules, plus grosses.

Issu du fructose, un sucre naturel, ce composé biosourcé peut remplacer des substances chimiques dérivées de produits fossiles comme le pétrole, avec un large potentiel d'applications industrielles. Il permet donc de produire des résines "non toxiques" utilisables dans les peintures, colles, ou biocarburants, souligne Michelin.

"Des molécules telles que le résorcinol, le formaldéhyde, le bisphénol ou les isocyanates" font l'objet "de règlementations de plus en plus strictes. On observe un besoin de substituts de la part de nos clients qui souhaitent préparer l'avenir. Nous sommes très engagés dans cette voie" avait indiqué en septembre 2024 au magazine L'Usine Nouvelle, Laurent Lemonnier, directeur général de ResiCare, filiale à 100 % de Michelin qui fabrique des résines adhésives à partir du 5-HMF.

Un marché de 40 000 tonnes en 2030

Michelin envisage de s'approvisionner en fructose, dérivé de la production de maïs ou de blé "à l'intérieur des frontières de l'Europe", selon Laurent Lemonnier. Le marché européen du 5-HMF "est aujourd'hui naissant car la molécule est produite en très petite quantité en Asie et reste inabordable pour des usages industriels", fait valoir Michelin.

L'industriel table sur un marché potentiel de "plus de 40 000 tonnes" d'ici 2030 et prévoit de développer un système de licences pour générer la construction d'usines.

Les leaders en pointe sur l'innovation en matière de chimie du végétal en France sont souvent issus ou liés au monde agricole comme Avril, Roquette ou Tereos, mais comptent aussi des start-up comme Carbios ou Fermentalg. Le chimiste Arkema produit pour sa part un monomère biosourcé, le Rilsan, qui permet la fabrication de plastique biosourcé (polyamide 11) à partir d'huile de ricin.

Dans ses engagements environnementaux et climatiques, Michelin s'est engagé à proposer des pneus 100 % biosourcés ou recyclés à l'horizon 2050. (avec AFP)