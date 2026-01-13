Florent Menegaux reconduit à la tête de Michelin

Publié le 13 janvier 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

À la tête de Michelin depuis 2019, Florent Menegaux le sera encore pour les quatre prochaines années. Le manufacturier a renouvelé son mandat de gérant associé commandité.

Le mandat de Florent Menegaux à la tête de Michelin a été prolongé de quatre ans. ©Michelin

Chez Michelin depuis 1997, Florent Menegaux en était devenu le patron en 2019. Il avait succédé à Jean-Dominique Senard et devenait ainsi le deuxième dirigeant successif du manufacturier à ne pas faire partie de la dynastie des Michelin. Âgé de 63 ans aujourd'hui, Florent Menegaux va rester à la tête de Michelin. "La Société auxiliaire de gestion (Sages) [...] a pris la décision de renouveler le mandat de gérant associé commandité de monsieur Florent Menegaux", écrit Michelin dans un communiqué, précisant que le renouvellement est d'une durée maximale de quatre ans. Les anciennes pistes Michelin roulent vers l'avenir "Avec cette décision, la Sages et le conseil de surveillance de Michelin renouvellent leur confiance à monsieur Florent Menegaux et saluent son action à la tête du groupe", affirme le manufacturier dans le communiqué. Michelin a également annoncé qu'Yves Chapot, cogérant et directeur financier, n'a pas souhaité le renouvellement de son mandat de "gérant non commandité". Philippe Jacquin, vice-président à la recherche et au développement, devrait le remplacer à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire le 22 mai 2026. Michelin tire la sonnette d'alarme sur la compétitivité Florent Menegaux reste donc le gérant associé commandité de Michelin. Le manufacturier est l'une des rares grandes sociétés à avoir choisi cette forme juridique "en commandite". La commandite est reconnue pour ses caractéristiques facilitant la transmission au sein d'une entreprise familiale. Elle permet de dissocier gestion et propriété du capital et constitue aussi une arme dissuasive contre les offres publiques d'achat (OPA) hostiles. (avec AFP)

