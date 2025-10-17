Wyz accompagne Autosphere dans son activité pneumatique

Le spécialiste des solutions digitales a dévoilé sa dernière en date lors d'Equip Auto 2025. Grâce à Wyz Tyre Check, un réceptionnaire peut présenter en moins de deux minutes un diagnostic d’usure des pneumatiques et un devis automatisé à ses clients. Séduit par ses atouts, le groupe Autosphere l'adoptera dans toutes ses concessions à partir de 2026.

Christophe de Valroger et Pierre Guirard, respectivement directeur général et président de Wyz Group, entourant Vincent Gorce, directeur général d'Emil Frey France. ©WyzGroup

Fidèle à sa philosophie de toujours, Wyz Group continue d'innover pour le meilleur du pneumatique et surtout de ses clients. Présente pour la première fois à Equip Auto, jusqu'au 18 octobre 2025, la société compiégnoise dirigée par Pierre Guirard a profité du salon pour dévoiler ses nouvelles ambitions.

Après avoir célébré l'an passé son 15e anniversaire, cette dernière s'est engagée dans un nouveau plan stratégique ambitieux pour les cinq prochaines années. Deux axes de développement ont ainsi été identifiés avec une accélération du déploiement à l'international et de la commercialisation des solutions.

Simple et efficace

Sur ce point, si Wyz Group s'est toujours démarqué par l'expertise et le panel d'outils proposés à ses partenaires, cette dynamique va donc clairement s'accentuer dans les prochaines années. Aux produits historiques que sont la Wyz Tyre Box (solution d'approvisionnement clé en main) et Wyz Fleet (gestion de flotte) sont venus s'ajouter Wyz Central Biling (facturation centralisée), grâce au rachat de la société allemande UIM, et Smart Stock, pour l'optimisation des stocks.

Mais à Equip Auto, la grande nouveauté portait sur Wyz Tyre Check, soit une innovation directement issue du savoir-faire de CaRool, dont Wyz est actionnaire depuis le printemps, qui s'avère d'une grande aide pour les revendeurs.

Dans les faits, Wyz Tyre Check permet d'identifier rapidement les pneumatiques, d'analyser leur niveau d'usure, de produire un rapport détaillé pour le client, de lui proposer un devis avec différents types de marques, de lui soumettre des offres promotionnelles ou encore, pour le professionnel, de définir des règles commerciales et de programmer des relances.

Un véritable atout pour l'atelier

Le tout de façon rapide (moins de deux minutes), simple et homogène. Pour le réparateur, cette solution vient en outre donner de la crédibilité à son activité, avec un outil performant et moderne, tout en l'aidant à réaliser des ventes additionnelles (remplacements de pneumatiques, géométries...).

Après l'avoir testée pendant plusieurs mois, le groupe Autosphere, filiale de distribution automobile d’Emil Frey France, a choisi de déployer Wyz Tyre Check dans toutes ses concessions à partir de janvier 2026. "Notre volonté est de proposer un service d’excellence à nos clients tout en apportant à nos concessions des outils digitaux simples, concrets et immédiatement opérationnels. Cette solution s’inscrit dans cette logique : une digitalisation accélérée des processus, un gain de productivité pour les équipes et une meilleure expérience client", déclare Vincent Gorce, directeur général d’Emil Frey France.