Michelin Connected Fleet se lance dans les cartes de recharge

Publié le 22 octobre 2026 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Michelin Connected Fleet, spécialisé dans la télématique, lance sa nouvelle offre baptisée Michelin EV Charge. Une carte et une application de recharge qui s’intègrent dans l’écosystème MyConnectedFleet, la plateforme de la filiale dédiée aux flottes du pneumaticien.

Michelin Connected Fleet se lance à son tour dans les cartes de recharge avec une nouvelle offre à destination des flottes : Michelin EV Charge. ©Adobe Stock -Halfpoint

Il n’est pas évident pour les responsables de parc de s’y retrouver dans la pléiade de réseaux de recharge, de tarifs et de moyens d’accès. Michelin Connected Fleet se lance à son tour dans les cartes de recharge avec une nouvelle offre à destination des flottes : Michelin EV Charge. L’entité du pneumaticien permet désormais aux gestionnaires de flotte et aux conducteurs d’avoir accès à plus de 1,2 million de points de recharge à travers l’Europe par le biais d’une carte unique et d’une application dédiée. Une démarche étonnante pour la filiale de l’équipementier, davantage spécialisée dans la télématique, qui se place en concurrence avec d’autres acteurs comme Chargemap ou encore TotalEnergies. Euromaster équipe sa flotte de la solution télématique Michelin Connected Fleet Cette offre permet donc de localiser les bornes disponibles, de préparer un itinéraire et de se recharger sur la borne la plus adaptée à ses besoins. Plus spécifiquement, pour les gestionnaires de flotte, cette nouvelle offre permet d’avoir davantage de visibilité sur les dépenses grâce à une visualisation claire des tarifs, à "l’absence de frais de réseau supplémentaires" et à "des tarifs négociés", détaille Michelin EV Charge dans son communiqué. Avoir de la visibilité sur la recharge "En regroupant les données de recharge avec celles des véhicules de la flotte, nous donnons aux entreprises une vision plus précise de l’utilisation de leurs véhicules et leur proposons des solutions concrètes pour réduire leurs coûts énergétiques", se réjouit Sophie Foucque, directrice générale de Michelin Connected Fleet. Cette nouvelle offre s’intègre donc logiquement à la plateforme MyConnectedFleet et permet de regrouper les données de recharge et de télématique des flottes dans le but d’analyser les usages, les pratiques de recharge et les coûts associés. Ces données peuvent être exploitées pour identifier les pratiques qui ne sont pas économiquement optimales. L’objectif étant de formuler des recommandations afin d’améliorer les habitudes de recharge. La plateforme permet également d’identifier les véhicules pouvant passer à l’électrique en fonction des usages, ou encore d’optimiser les itinéraires.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.