Bilan positif pour OPmobility au troisième trimestre 2026

Sur la lancée d'un premier semestre solide, OPmobility a dévoilé son bilan du troisième trimestre 2026. Le chiffre d'affaires consolidé est en hausse de 3,2 %, à 2,44 milliards d'euros. Des ventes portées par l'Europe (+8,6 %), qui représente la moitié de son activité, alors que la Chine plombe le bilan.

En Chine, les ventes ont chuté de plus de 22,3 %, à cause d'un net recul de la production et des ventes de véhicules dans le pays. "C'est compensé par une augmentation des exportations fortes, puisque cette année à fin septembre, la Chine a plus que doublé ses exportations par rapport à l'année dernière", a nuancé le directeur financier Olivier Dabi.

Le chiffre d'affaires a aussi diminué de 4,8 % en Amérique du Nord, pénalisé par une baisse de production, le "recul de la demande" et l'"environnement commercial incertain lié aux droits de douane".

L'équipementier a confirmé ce nouvel objectif d'une marge opérationnelle comprise entre 430 et 450 millions d'euros alors que l'objectif précédent était d’améliorer les 490 millions d'euros dégagés en 2025.

La légère croissance au 3e trimestre dans un marché en recul "démontre la solidité de notre présence internationale et la complémentarité de nos activités", s'est félicité Félicie Burelle, directrice générale du groupe, dans un communiqué. Cette hausse des ventes est portée par l'ensemble des divisions : les modules, les réservoirs d'énergie, et surtout les systèmes extérieurs et éclairage.

Fin septembre, OPmobility avait annoncé un accord pour l'acquisition de l'activité éclairage du sud-coréen Hyundai Mobis, valorisée à 390 millions d'euros. La finalisation de cette opération est prévue au second semestre 2027.

Le groupe, qui revendique 152 usines et 40 centres de recherche et développement dans le monde, emploie 38 100 collaborateurs dans 28 pays. Il a inauguré lundi sa quatrième usine au Maroc, et prévoit d'ouvrir un nouveau site de production de réservoirs en Inde avant la fin d'année.