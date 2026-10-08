OPmobility ajuste sa R&D française à la chute de l'activité thermique

L'équipementier automobile français OPmobility a annoncé, mercredi 7 octobre 2026, supprimer 460 postes en Allemagne et 310 en France "pour accompagner la transformation du marché".

En Allemagne, l'équipementier va fermer son usine de pièces extérieures de Sterbfritz, dans le land de Hesse, a-t-il précisé dans un communiqué.

Sur les 310 postes supprimés, la majorité concerne l'activité R&D et 40 postes la production, a précisé la directrice générale du groupe, Félicie Burelle, lors d'un point téléphonique avec la presse.

En France, "OPmobility prévoit de faire évoluer son organisation R&D" des sites de Venette (60) et de Labège (31), et "d'adapter la capacité de production du site de Flers en-Escrebieux (59)".

L'équipementier explique que "ces ajustements" sur les sites de Venette et Labège s'expliquent par une baisse de l'activité Powertrain, "impactée par la réglementation européenne ciblant l'arrêt de la motorisation thermique en 2035 et le décalage du développement du marché de la mobilité hydrogène." Ces activités de R&D thermique/hydrogène vont être regroupées sur les sites de Lachelle (60) et Sigmatech (01).

"Face à une dégradation plus marquée qu'anticipé des conditions de marché", l'entreprise, qui emploie environ 38 000 personnes dans le monde, "ajuste ses objectifs 2026 sur les dernières tendances de production automobile et sur la persistance de l'inflation", détaille le communiqué.

120 à 130 millions d'euros de restructuration

L'entreprise anticipe, pour l’exercice 2026, "des coûts de restructuration compris entre 120 et 130 millions d’euros, liés à l’ensemble de ces initiatives d’adaptation et de compétitivité."

"Dans un marché marqué par des capacités industrielles excédentaires et par une forte réduction de la production", OPmobility vise désormais pour cette année "une marge opérationnelle comprise entre 430 et 450 millions d'euros".

Il évoque une "concurrence accrue", notamment par "la montée en puissance des constructeurs chinois" ou encore "la persistance des tensions géopolitiques au Moyen-Orient", qui "contribue à la volatilité des prix des matières premières et de certains composants".

OPmobility maintient toutefois "inchangée" sa stratégie de diversification des produits et des clients, a souligné Félicie Burelle.

L'équipementier a réalisé un chiffre d'affaires de 11,5 milliards d'euros en 2025. Au premier semestre 2026, il a vu son bénéfice net progresser de plus de 13 % malgré des ventes en recul.

Le groupe, qui a maintenu sa rentabilité (avec une marge opérationnelle à 4,8 % contre 4,9 % au premier semestre 2025), avait confirmé en juillet ses objectifs annuels. OPmobility précise qu'il compte 152 usines et 40 centres de R&D dans le monde.