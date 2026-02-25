Menu
fermer
S'abonner
Industrie

Exercice 2025 positif pour OPmobility

Publié le 25 février 2026

Par Christophe Jaussaud
3 min de lecture
Dans un contexte mondial compliqué, OPmobility a réussi à rester dans le vert en 2025. Le bilan de l'équipementier français montre un bénéfice net en hausse de 8,9 %, à 185 millions d'euros. De plus, Félicie Burelle a été confirmée à la direction générale.
Félicie Burelle
Félicie Burelle a été confirmée à la direction générale d'OPmobility pour les trois années à venir. ©OPmobility/Pierre Morel

Malgré un léger recul de 2,6 % de son chiffre d'affaires à 10,2 milliards d'euros, les comptes 2025 d'OPmobility sont dans le vert.

 

En effet, l'équipementier français affiche un bénéfice net en hausse de 8,9 %, à 185 millions d'euros. Sa marge opérationnelle s'est également améliorée en passant de 4,2 % à 4,8 %.

 

 

La présentation des résultats a également été l'occasion pour Félicie Burelle, qui a été confirmée à la direction générale d'OPmobility, de rappeler la volonté de racheter courant 2026 "une part majoritaire" de la division éclairage du groupe sud-coréen Hyundai Mobis, qui pèse environ un milliard de chiffre d'affaires. Ce serait "une étape stratégique majeure", a précisé Félicie Burelle.

 

OPmobility veut prendre le contrôle de l'activité éclairage de Hyundai Mobis

 

Plus largement, pour l'année 2026, le groupe vise une amélioration de sa marge opérationnelle et de son bénéfice net. OPmobility continue de miser sur les États-Unis, principal pays contributeur au chiffre d'affaires du groupe depuis 2024, où il vise un doublement de ses ventes d'ici 2030.

 

Grâce à son ancrage local, les droits de douane mis en place par l'administration Trump n'ont impacté le groupe que de 10 millions d'euros, a ajouté la directrice générale.

 

Urgence à se mobiliser sur le contenu local

 

Interrogée par la presse sur le règlement qui favoriserait les voitures ayant un contenu local en Europe, en chantier à Bruxelles, la directrice générale a estimé qu'il y avait urgence pour l'UE à se mobiliser sur le sujet et que chacun joue "selon les mêmes règles" mais que "le protectionnisme n'est pas la solution" et que les industriels européens devaient être plus compétitifs. En Europe, l'équipementier a d'ailleurs remporté des contrats avec des constructeurs chinois qui s'implantent sur le continent, dont Chery en Espagne.

 

 

Par secteur, la division systèmes extérieurs et éclairage, qui représente près de la moitié de son activité, a vu ses ventes baisser de 3,3 %, et celles des systèmes d'énergie ont reculé de 2,1 %, mais l'activité modules a progressé de 3,7 %.

 

"L'année a été marquée par des tensions commerciales et géopolitiques, même si le marché automobile mondial était en hausse de 4 %", a commenté Félicie Burelle. Elle a cité le ralentissement sur l'électrification aux États-Unis qui a provoqué des dépréciations d'actifs cumulées de plus de 55 milliards d'euros notamment par Stellantis, Ford et General Motors.

 

"L'Asie continue son accélération, tandis que la situation européenne reste complexe, avec le défi des barrières douanières américaines et de la concurrence chinoise", a-t-elle conclu, se disant "confiante pour 2026 même si le marché reste compliqué". (avec AFP)

 

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Forvia : 2,1 milliards d’euros de perte en 2025, sur fond de lourdes dépréciations

Forvia : 2,1 milliards d’euros de perte en 2025, sur fond de lourdes dépréciations

Équipementiers automobiles : la spirale du déclin s'est accélérée en 2025

Équipementiers automobiles : la spirale du déclin s'est accélérée en 2025

La Commission européenne envisagerait un seuil de 70 % de contenu local pour subventionner les véhicules électriques

La Commission européenne envisagerait un seuil de 70 % de contenu local pour subventionner les véhicules électriques

Emplois : hémorragie dans l'industrie automobile française

Emplois : hémorragie dans l'industrie automobile française

Michelin en recul sur l’exercice 2025

Michelin en recul sur l’exercice 2025

Bosch dévoile des résultats 2025 en nette baisse

Bosch dévoile des résultats 2025 en nette baisse

Laisser un commentaire

cross-circle