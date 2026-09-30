OPmobility s’offre la division éclairage de Hyundai Mobis 

OPmobility se renforce dans le secteur de l'éclairage. En effet, comme annoncé en début d'année, l’équipementier français va finaliser l’acquisition de l’activité du sud-coréen Hyundai Mobis. Cette dernière est valorisée à hauteur de 390 millions d’euros.

"OPmobility a finalisé un accord avec Hyundai Mobis pour acquérir 100 % de son activité éclairage pour une valeur d'entreprise de 600 milliards de wons sud-coréens", soit 390 millions d'euros, explique OPmobility (ex-Plastic Omnium) dans un communiqué.

L'activité éclairage de Hyundai Mobis, qui a généré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros en 2025, exploite cinq usines en Corée du Sud, en Chine, au Mexique et en République tchèque.

Les investissements d’OPmobility dans l’éclairage

Depuis plusieurs années, OPmobility se renforce dans le secteur de l'éclairage, pour faire face aux difficultés du marché automobile européen.

"L'intégration de l'activité éclairage de Hyundai Mobis nous permettra d'atteindre une nouvelle dimension et de créer un acteur de premier plan sur le marché de l'éclairage automobile", s'est réjouie dans le communiqué la directrice générale d'OPmobility, Félicie Burelle.

OPmobility avait déjà racheté en 2022 les activités éclairage de deux équipementiers, AMLS Osram et Varroc. L'acquisition doit être finalisée au second semestre 2027, selon l'entreprise.

Un bénéfice en hausse de 13,2 % au premier semestre

OPmobility revendique un réseau mondial de 152 usines et 40 centres de recherche et développement, ainsi que 38 100 collaborateurs. Sur les six premiers mois de l'année, OPmobility a dégagé un bénéfice net en hausse de 13,2 %, à 102 millions d'euros.

Son chiffre d'affaires a reculé de 2,4 %, à 5,2 milliards d'euros. Hors impact des effets de périmètre et surtout hors effets de change (principalement liés à la dépréciation du dollar), le chiffre d'affaires est stable (0,2 %), dans un contexte peu favorable puisque la production automobile mondiale a diminué de 1 % sur le premier semestre 2026. (Avec AFP)