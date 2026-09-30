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Industrie

OPmobility s’offre la division éclairage de Hyundai Mobis 

Publié le 30 septembre 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Comme annoncé en janvier 2026, OPmobility va acquérir l’activité éclairage de Hyundai Mobis pour 390 millions d’euros. Cette opération, qui sera finalisée en 2027, va permettre à l’équipementier français de changer de dimension sur ce marché. 
OPmobility éclairage Hyundai
OPmobility vient d’annoncer l’acquisition de l’activité "éclairage" du sud-coréen Hyundai Mobis. ©AdobeStock- Timon

OPmobility se renforce dans le secteur de l'éclairage. En effet, comme annoncé en début d'année, l’équipementier  français va finaliser l’acquisition de l’activité du sud-coréen Hyundai Mobis. Cette dernière est valorisée à hauteur de 390 millions d’euros.

 

"OPmobility a finalisé un accord avec Hyundai Mobis pour acquérir 100 % de son activité éclairage pour une valeur d'entreprise de 600 milliards de wons sud-coréens", soit 390 millions d'euros, explique OPmobility (ex-Plastic Omnium) dans un communiqué.

 

OPmobility veut prendre le contrôle de l'activité éclairage de Hyundai Mobis

 

L'activité éclairage de Hyundai Mobis, qui a généré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros en 2025, exploite cinq usines en Corée du Sud, en Chine, au Mexique et en République tchèque.

 

Les investissements d’OPmobility dans l’éclairage

 

Depuis plusieurs années, OPmobility se renforce dans le secteur de l'éclairage, pour faire face aux difficultés du marché automobile européen.

 

"L'intégration de l'activité éclairage de Hyundai Mobis nous permettra d'atteindre une nouvelle dimension et de créer un acteur de premier plan sur le marché de l'éclairage automobile", s'est réjouie dans le communiqué la directrice générale d'OPmobility, Félicie Burelle.

 

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OPmobility avait déjà racheté en 2022 les activités éclairage de deux équipementiers, AMLS Osram et Varroc. L'acquisition doit être finalisée au second semestre 2027, selon l'entreprise.

 

Un bénéfice en hausse de 13,2 % au premier semestre

 

OPmobility revendique un réseau mondial de 152 usines et 40 centres de recherche et développement, ainsi que 38 100 collaborateurs. Sur les six premiers mois de l'année, OPmobility a dégagé un bénéfice net en hausse de 13,2 %, à 102 millions d'euros.

 

OPmobility surmonte les tensions géopolitiques et améliore son bénéfice au premier semestre 2026

 

Son chiffre d'affaires a reculé de 2,4 %, à 5,2 milliards d'euros. Hors impact des effets de périmètre et surtout hors effets de change (principalement liés à la dépréciation du dollar), le chiffre d'affaires est stable (0,2 %), dans un contexte peu favorable puisque la production automobile mondiale a diminué de 1 % sur le premier semestre 2026. (Avec AFP)

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