L'émission du JDF : flottes électriques, trouver le bon équilibre entre coûts, recharge et usages

Publié le 16 novembre 2026 ■ Par Damien Chalon ■ < 1 min de lecture

Quatre experts ont été réunis en plateau par Le Journal des Flottes afin de livrer aux gestionnaires de flottes les clés pour réussir l'électrification de leur parc automobile. L'émission sera diffusée en ligne le mardi 17 novembre 2026, à 10h30. Il est encore temps de vous inscrire !

De gauche à droite : Stéphane Montagnon, directeur du pôle consulting d'Holson, Didier Blocus, président de Jumpivi, Damien Chalon, rédacteur en chef du Journal des Flottes, Marc Charpentier, directeur commercial de One Lease, et Émilie Lai, directrice commerciale France de Targa Telematics. ©JDF

Réussir l’électrification d’une flotte ne se résume pas à choisir des voitures électriques, écoscorées ou non. Le défi est encore plus complexe pour les véhicules utilitaires, dont les contraintes d’autonomie, de charge utile et d’exploitation imposent une analyse fine des usages. Vitesse de recharge, solutions à domicile ou en itinérance, maîtrise du TCO, chaque paramètre compte pour bâtir une stratégie pertinente. Mais la réussite de la transition repose aussi sur l’adhésion des salariés et sur une démarche en mode projet, associant toutes les directions concernées. Comment réunir les conditions d’une électrification économiquement viable et adaptée aux réalités du terrain ? C’est ce que vous verrez dans la nouvelle émission présentée par Damien Chalon, rédacteur en chef du Journal des Flottes, le mardi 17 novembre 2026 à 10h30. Quatre spécialistes apporteront leur éclairage : Émilie Lai, directrice commerciale France de Targa Telematics

directrice commerciale France de Targa Telematics Marc Charpentier, directeur commercial de One Lease

directeur commercial de One Lease Stéphane Montagnon, directeur du pôle consulting d'Holson

directeur du pôle consulting d'Holson Didier Blocus, président de Jumpivi Vous pouvez vous inscrire à l'émission en cliquant ici.

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