L'émission du JDF : flottes électriques, trouver le bon équilibre entre coûts, recharge et usages
Publié le 16 novembre 2026
Réussir l’électrification d’une flotte ne se résume pas à choisir des voitures électriques, écoscorées ou non. Le défi est encore plus complexe pour les véhicules utilitaires, dont les contraintes d’autonomie, de charge utile et d’exploitation imposent une analyse fine des usages.
Vitesse de recharge, solutions à domicile ou en itinérance, maîtrise du TCO, chaque paramètre compte pour bâtir une stratégie pertinente. Mais la réussite de la transition repose aussi sur l’adhésion des salariés et sur une démarche en mode projet, associant toutes les directions concernées. Comment réunir les conditions d’une électrification économiquement viable et adaptée aux réalités du terrain ?
C’est ce que vous verrez dans la nouvelle émission présentée par Damien Chalon, rédacteur en chef du Journal des Flottes, le mardi 17 novembre 2026 à 10h30. Quatre spécialistes apporteront leur éclairage :
- Émilie Lai, directrice commerciale France de Targa Telematics
- Marc Charpentier, directeur commercial de One Lease
- Stéphane Montagnon, directeur du pôle consulting d'Holson
- Didier Blocus, président de Jumpivi
Vous pouvez vous inscrire à l'émission en cliquant ici.
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