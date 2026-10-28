e-TCO, un outil pour optimiser le coût des flottes automobiles

Fondée par l’entreprise française Evo2Net0, la solution e-TCO permet de comparer les modèles selon leur motorisation, leur fiscalité, leurs frais d’usage ou encore leur mode d’acquisition. Pour les gestionnaires de flotte, cet outil offre donc une vision globale du coût total de détention d’un véhicule.

e-TCO compte environ 450 utilisateurs actifs et a été à l'origine de près de 14 000 projets réalisés à la mi-2026. ©AdobeStock-onephoto

Choisir un véhicule à intégrer dans sa flotte n’a jamais été aussi complexe. Entre le financement, l’énergie, l’entretien ou encore la fiscalité, le coût total de détention (TCO) dépend aujourd’hui de nombreux paramètres, qui varient sensiblement d’un modèle à l’autre. Pour les gestionnaires de parc, disposer d’une vision consolidée de ces dépenses constitue ainsi un levier pour orienter les choix de véhicules et construire une car policy adaptée. C’est sur cette problématique qu’Evo2Net0 a développé e-TCO, une application destinée à comparer les coûts réels de plusieurs scénarios.

"Les clients professionnels ont besoin d’une vision très claire du TCO. Ils cherchent à comprendre tout le film de l’usage du véhicule durant la période de détention", souligne Régis Lemenne, cofondateur d’Evo2Net0. L’entreprise entend leur apporter un outil de simulation en fonction des offres des constructeurs, distributeurs, sociétés de financement et loueurs. Les gestionnaires de flotte peuvent ainsi bénéficier de cette expertise par l’intermédiaire de ces acteurs, sans souscrire directement à l’application.

Comparer les motorisations et simuler une car policy

Accessible sur ordinateur comme sur mobile, e-TCO permet donc de créer différents scénarios en renseignant la marque et le modèle, le statut de l’acquéreur, la durée de détention et le kilométrage annuel. L’utilisateur choisit ensuite un mode d’acquisition, de l’achat comptant au financement, pour intégrer les coûts correspondants à la simulation.

L’application détaille les dépenses liées au financement, à l’énergie, à l’entretien et à l’assurance. Elle intègre également plusieurs paramètres fiscaux, dont les malus, les avantages en nature et l’éligibilité à certains dispositifs, à l’image de l’écoscore ou de la loi LOM. Le coût de la carte grise est d’ailleurs automatiquement calculé selon les données applicables dans la région concernée, tandis que les prix des carburants sont actualisés automatiquement toutes les heures, en fonction de la région.

Pour un gestionnaire de parc, l’intérêt réside dans la possibilité de confronter plusieurs modèles, finitions, motorisations et modes de financement sur une base commune. L’outil permet, par exemple, de comparer un hybride simple à un hybride rechargeable. Pour ce dernier, une fonctionnalité peut même ajuster la consommation de carburant selon les habitudes de recharge simulées, afin de mesurer l’incidence de l’usage sur le coût global.

La solution e-TCO peut également servir à examiner une car policy dans son ensemble. "Si une entreprise souhaite étudier toute sa car policy avec différentes marques, modèles et énergies, on peut intégrer l’ensemble de sa flotte", explique Régis Lemenne. La simulation peut alors apporter une vision des conséquences fiscales des choix de véhicules, des avantages en nature pour les collaborateurs et de l’alignement avec la loi LOM. L’application fonctionne d’ailleurs aussi bien pour les voitures particulières que pour les véhicules utilitaires légers.

L’IA pour accélérer les simulations

Lancée plus récemment, la deuxième version d’e-TCO introduit une fonction d’importation des offres de financement. L’utilisateur peut en effet déposer directement dans l’application un document établi par un financeur, pendant que l’intelligence artificielle en extrait les informations relatives au véhicule. Après confirmation des paramètres fiscaux de l’entreprise, l’application génère automatiquement le projet.

"On passe ainsi de plusieurs clics de saisie à seulement quatre clics", indique le cofondateur. Cette automatisation vise à éviter la ressaisie d’informations déjà collectées lors de l’élaboration de l’offre de financement. Les scénarios peuvent ensuite être partagés au moyen d’un lien interactif, qui conserve l’historique des modifications, ou d’une fiche récapitulative.

La solution s’appuie sur une base de plus de 5 000 véhicules particuliers et utilitaires, alimentée par les données du cabinet Jato Dynamics. Les informations techniques sont intégrées au fil des lancements de nouveaux modèles, tandis que les calculs fiscaux prennent en compte la réglementation en vigueur, telle que publiée au Journal officiel.

Déjà utilisée depuis plus de trois ans au sein du groupe Toyota, auprès des équipes commerciales de Toyota et Lexus, e-TCO compte environ 450 utilisateurs actifs. Evo2Net0 revendique près de 14 000 projets réalisés à la mi-2026, soit presque le double du volume atteint à la fin de 2025.

La société souhaite désormais étendre son déploiement à d’autres constructeurs, distributeurs et financeurs. Elle travaille également sur un suivi plus détaillé de la loi LOM et sur l’affinement du calcul des avantages en nature. Pour les gestionnaires de flotte, l’enjeu sera de disposer d’un outil de comparaison suffisamment précis pour les aider dans l’optimisation de leur parc. Une approche particulièrement utile lorsque l’entreprise arbitre entre plusieurs technologies ou doit revoir ses choix de motorisation.