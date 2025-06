Gestion de flotte : Nelson lance un logiciel de prévision du TCO

La start-up française Nelson annonce le lancement d’un logiciel de prévision du TCO automobile. Ce dernier aura donc pour objectif d’aider les gestionnaires de flotte à mieux maîtriser et optimiser les coûts liés à leur parc de véhicules.

Destiné aux gestionnaires de flotte ainsi qu’aux responsables des achats, ce logiciel de prévision du TCO a pour objectif de faciliter le calcul des coûts liés à la flotte automobile. ©AdobeStock-scharfsinn86

Dans un contexte d’évolution réglementaire rapide, Nelson se donne pour objectif d’aider les entreprises à anticiper, s’adapter et optimiser leurs choix liés à leur flotte de véhicules. Depuis sa création, la start-up française a ainsi accompagné une trentaine d’entreprises dans la mise en place de leur stratégie de verdissement, de la compréhension du comportement de la flotte au pilotage des voitures électriques, en passant par la définition des objectifs et la commande des véhicules.

Avec son nouveau logiciel de prévision du TCO, Nelson souhaite aller encore plus loin dans l’accompagnement de ces entreprises. Cette solution offre en effet une modélisation fine et comparative du TCO des véhicules de flotte, avec un focus particulier sur l’impact fiscal. Chaque catégorie de véhicule est alors analysée en tenant compte des évolutions réglementaires, telles que la taxe de verdissement, l’écoscore, le malus CO₂, le malus au poids, les AEN ou encore les CEE.

En intégrant l’ensemble des données liées à la car policy (types de véhicules, politique carburant), à l’état du parc (composition, motorisations, renouvellements), aux conditions de location (cotations récentes, lois de roulage, statuts location/achat, consommations, poids) et à la fiscalité (impôt sur les sociétés, charges patronales, prix des énergies, etc.), les gestionnaires de flotte peuvent donc simuler différents scénarios d’électrification et en mesurer les impacts fiscaux à moyen terme.

L’outil permet également de réaliser des comparaisons chronologiques du TCO pour visualiser l’évolution des coûts dans le temps, véhicule par véhicule. Enfin, grâce à l’analyse des matrices de fluidité, Nelson recommande, pour chaque véhicule, la loi de roulage et le mode de financement les plus adaptés à ses usages réels.

"Aujourd’hui, ce sont les incitations fiscales, bien plus que les convictions écologiques, qui entraînent l’électrification des flottes. Face à une fiscalité en évolution permanente, les gestionnaires ont besoin d’outils à la hauteur. C’est là que Nelson intervient. Notre nouveau logiciel de prévision du TCO est conçu pour accompagner, de manière agile et précise, cette transformation profonde des métiers de la mobilité. Nous apportons une réponse concrète à un besoin devenu stratégique avec une approche centrée sur le ROI, pour reprendre la maîtrise de sa stratégie de mobilité", explique Alfred Richard, directeur général et cofondateur de Nelson.