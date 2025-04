Expanscience, l’électrification en ordre de marche

Le laboratoire pharmaceutique et dermocosmétique a pris les devants dès 2022 pour convertir progressivement sa flotte automobile à l’électrique, indépendamment des quotas fixés par la loi d’orientation des mobilités. Une décision qui lui permet aujourd’hui d’avancer sereinement vers son objectif de 70 % de voitures électriques en 2030.

Annalisa di Girolamo, responsable des services généraux d’Expanscience. ©DR

La chasse aux entreprises qui ne verdissent pas leur flotte est ouverte. Le gouvernement a décidé de passer à la vitesse supérieure en pénalisant financièrement les plus récalcitrantes, par le biais de la nouvelle taxe annuelle

incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions instaurée par la loi de finances pour 2025. Celles qui ont franchi la barre des 15 % de modèles électriques et hybrides rechargeables en parc seront épargnées de toute sanction cette année. L’objectif passera à 18 % en 2026, 25 % en 2027, 30 % en 2028, 35 % en 2029, puis 48 % en 2030, sachant que seuls sont concernés les groupes disposant de plus de 100 véhicules.

Expanscience entre dans cette dernière catégorie avec un parc de 143 unités. Le laboratoire pharmaceutique et dermocosmétique, connu principalement pour sa marque Mustela, ne sera pour sa part pas soumis aux amendes, car il a fait de l’électrification de son parc automobile un des axes majeurs de sa stratégie de décarbonation. Entreprise à mission depuis 2021 et certifiée B Corp depuis 2018, la société Expanscience dispose déjà de 26 véhicules électriques et 12 supplémentaires ont été commandés. Dans les prochaines semaines, son parc sera ainsi électrifié à hauteur de 26,5 %. L’objectif est d’atteindre 70 % en 2030.

Annalisa di Girolamo, responsable des services généraux, assure que "ce projet s’est fait indépendamment des quotas fixés par la LOM. Nos taux de renouvellement en véhicules électriques sont d’ailleurs largement supérieurs, de 60 % en 2023 et de 36 % en 2024".

Accompagnement par Holson

Cette stratégie d’électrification a été initiée dès 2022 avec l’appui de Holson et surtout l’implication de l’ensemble des directions concernées : services généraux, ressources humaines, achats, RSE, équipes de terrain et, bien entendu, direction générale. La première décision a été de sonder les salariés avec un questionnaire simple. Le but était d’identifier ceux susceptibles de passer rapidement à l’électrique. Les conditions requises étaient les suivantes : habiter dans une maison individuelle et disposer d’un emplacement de parking.

Dans la foulée, les premiers volontaires ont été invités à se signaler et la possibilité leur a été offerte de remplacer leur voiture thermique par une électrique en cours de contrat. Des présentations aux équipes de terrain (une centaine de salariés concernés) ont également été réalisées pour les sensibiliser à l’électrique et répondre à leurs questions.

En parallèle, Expanscience a construit un premier catalogue intégrant des modèles zéro émission avec des critères spécifiques sur l’autonomie, le confort et le volume du coffre. "Nous avons décortiqué les trajets et les distances parcourus quotidiennement par les forces de vente pour identifier le niveau d’autonomie des véhicules retenus à l’époque", se souvient Annalisa di Girolamo. D’autres éléments comme le poids des véhicules et la taille des batteries étaient pris en ligne de compte, le but étant de privilégier les modèles à l’empreinte environnementale la plus faible possible.

Les Renault Megane E‑Tech, Kia e‑Niro ou encore les Volkswagen ID.3 et ID.4 furent alors sélectionnés. L’entreprise a ensuite resserré ses exigences en ciblant le pays de fabrication (France ou Europe), tout en visant des modèles disposant d’une plus forte autonomie pour rassurer les salariés et répondre aux besoins des gros rouleurs. "Certains collaborateurs effectuent plus de 40 000 km par an, il leur faut donc des modèles adaptés", souligne la responsable des services généraux. Ce qui a conduit à établir une nouvelle liste comprenant désormais les Renault Megane E‑Tech et Scenic E‑Tech, ainsi que le Hyundai Kona Electric.

L’adhésion des salariés a été un élément central et l’entreprise a bien été aidée en cela par l’arrivée sur le marché du Scenic E‑Tech et ses 625 km d’autonomie. Le SUV est très vite devenu le modèle le plus demandé, tant par les équipes de terrain que par l’encadrement, qui a accès au même catalogue (la R5 E‑Tech en plus) avec des niveaux de finition supérieurs. "Notre président a été l’un des premiers à rouler en électrique", glisse au passage Annalisa di Girolamo.

Bornes à domicile prises en charge

L’autre volet du projet est celui de la recharge. Sur ce point, Expanscience a décidé de prendre à sa charge l’installation des bornes au domicile des salariés. La faisabilité technique est étudiée en amont par un technicien de ChargeGuru. Une étape cruciale qui permet de déterminer si tel ou tel collaborateur peut basculer sur de l’électrique. Dans le cas contraire, ils sont aiguillés vers des alternatives full hybrid, en l’occurrence le Renault Symbioz et le Hyundai Kona. "Ce qui nous freine pour l’électrification, ce sont les copropriétés", déplore la responsable des services généraux.

Mais revenons aux personnes éligibles au VE. Pour compléter le dispositif, le laboratoire fournit un passe de recharge Chargemap apprécié notamment pour l’accès qu’il offre au réseau de bornes Tesla. Le site de production implanté à Épernon (28), près de Chartres, a lui aussi été équipé en bornes par Chargemap, tandis que le siège de l’entreprise, à La Défense (92), est lui aussi pourvu. Annalisa di Girolamo ajoute que des réunions mensuelles sont organisées avec Holson et tous les trimestres avec Chargemap et ChargeGuru pour répondre aux questions des salariés.

La responsable insiste enfin sur deux éléments. Les premiers bilans sur le coût de l’électrification de la flotte automobile sont positifs, mais il demeure vrai que l’ensemble des loyers a augmenté (thermiques, hybrides ou électriques) depuis quelques années. Et contrairement aux idées reçues, le passage à l’électrique est possible pour les grands rouleurs. "Certains salariés roulent plus de 40 000 km par an en électrique", assure Annalisa di Girolamo. Qui poursuit : "En changeant certaines habitudes, en mettant en place un accompagnement de l’entreprise et grâce à l’esprit volontaire de chacun, la transition se fait dans de bonnes conditions."