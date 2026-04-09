Peugeot 208 : l’électrique vainqueur par TCO

Le match TCO du mois oppose les versions électrique et hybride de la Peugeot 208. La citadine est l’un des modèles phares du marché avec 20 900 exemplaires livrés en BtoB en 2025. La version électrique s’avère la plus compétitive financièrement, selon les données fournies par Evera.

Le Journal des Flottes vous propose un match TCO opposant les versions hybride et électrique de la Peugeot 208, en partenariat avec Evera. ©Peugeot

Tout gestionnaire de flotte au fait du cadre réglementaire et fiscal propre au BtoB se doit de se prêter au jeu des comparatifs TCO. Un impératif économique. À ce titre, la Peugeot fait office de référence.

Tout d’abord, en sa qualité de voiture phare du marché des flottes avec 20 900 exemplaires livrés en BtoB en 2025 (2e place derrière la Renault Clio), ensuite dans sa variété de motorisations.

La citadine au lion est déclinée en essence, mild hybrid et électrique. Ces deux dernières ont retenu notre attention pour ce nouveau match TCO, proposé en partenariat avec Evera.

Depuis la réforme des avantages en nature (AEN), intervenue en février 2025, l’e‑208, affichant 433 km d’autonomie sur sa fiche technique, est clairement favorisée, même si cela ne s’est pas traduit au niveau des ventes. Près de 3 400 exemplaires ont été livrés en flotte l’an passé, un volume en recul de plus de 25 %.

TCO plus compétitif

Son coût total de détention (TCO) est pourtant le plus compétitif. Le TCO annuel de l’e‑208 s’élève à 6 375,48 euros, contre 7 359,72 euros pour la version hybride. Soit un écart de 13,4 % en faveur de l’électrique. L’écart se creuse encore plus avec l’entrée en lice des avantages en nature.

Pour l’employeur, le coût de la version hybride s’envole alors à 9 618,31 euros, là où l’électrique se limite à 6 808,04 euros, grâce à son abattement de 70 % sur les AEN, en sa qualité de voiture écoscorée.

Pour le salarié aussi, l’impact sur le portefeuille est significatif puisque les avantages en nature s’élèvent à 2 609,92 euros sur l’hybride, contre 499,82 euros pour l’électrique. Des éléments de nature à nourrir la réflexion au moment de choisir son véhicule.

Evera, en partenariat avec Le Journal des Flottes, met à votre disposition deux simulateurs pour aller plus loin dans l'analyse des coûts et de la fiscalité. L'un est consacré au calcul du TCO, l'autre à celui des avantages en nature.