Selon une étude d’Ayvens, la fiscalité, la réglementation et la compétitivité économique favorisent l’adoption des véhicules électriques au-delà des frontières européennes. Leur coût total de possession (TCO) est désormais compétitif dans 23 des 48 pays étudiés.

Si l'électrification gagne du terrain à l'échelle mondiale, des disparités demeurent entre les différents marchés. ©AdobeStock-Nutchanart

L’électrification des flottes ne se limite plus aux marchés européens les plus avancés. C’est en tout cas ce que révèle Ayvens dans son nouveau Guide mondial de la mobilité 2026. Après une première édition consacrée à l’Europe, publiée en mai 2026, le loueur élargit désormais son analyse à 18 nouveaux marchés en Asie-Pacifique et dans les Amériques, portant son périmètre à 48 pays.

Premier constat, l’étude indique que 15 de ces 48 pays sont désormais considérés comme "développés" en matière d’électrification, en raison d'une adoption importante des véhicules électriques et de conditions favorables à leur déploiement. Ces marchés se concentrent principalement en Europe du Nord et de l’Ouest ainsi qu’en Chine, qui intègre pour la première fois le périmètre de l’étude.

La Norvège reste le marché le plus mature en matière d'électrification, tandis que d’autres pays, comme la Thaïlande, la Turquie et la Malaisie, accélèrent également leur transition. À l’inverse, la situation reste plus contrastée dans les Amériques, où la majorité des marchés étudiés sont encore classés comme "émergents". Aux États-Unis comme au Canada, les niveaux de maturité varient d’ailleurs selon les territoires, la Californie et le Québec figurant parmi les juridictions les plus avancées.

Le TCO des électriques devient compétitif dans 23 marchés

Au-delà des différences géographiques, le rapport souligne l’évolution des facteurs qui favorisent l’électrification. Les subventions directes à l’achat, progressivement réduites ou supprimées dans plusieurs pays, cèdent de plus en plus la place aux incitations fiscales et aux dispositifs réglementaires. La fiscalité des véhicules de fonction devient notamment un levier important pour orienter les choix des entreprises.

Cette évolution s’accompagne d’une amélioration de la compétitivité économique des véhicules électriques. Selon Ayvens, le coût total de possession (TCO) des voitures entièrement à batterie est désormais compétitif, voire inférieur à celui des modèles thermiques, dans 23 des 48 pays étudiés. Cet avantage concerne certains segments, des citadines aux berlines intermédiaires.

La Turquie, la Chine, l’Argentine, la Malaisie et le Pérou ont notamment atteint la parité de TCO, voire un avantage en faveur de l’électrique. En Europe de l’Ouest, les coûts poursuivent également leur baisse, malgré le recul de certaines aides publiques. Cependant, des marchés automobiles matures comme le Japon et l’Australie restent confrontés à des difficultés d’accessibilité financière des véhicules électriques, qui freinent leur adoption.

Plus de 7 millions de points de recharge dans le monde

Le développement des infrastructures constitue un autre indicateur de cette progression. Le nombre de points de recharge publics dans le monde est en effet passé d’environ 2,5 millions en 2022 à plus de 7 millions à fin 2025. La Chine dispose du réseau le plus avancé, tandis que l’Europe poursuit son déploiement sur les marchés les plus matures.

Cette progression ne gomme toutefois pas les disparités territoriales. La densité des infrastructures et la confiance des conducteurs dans la possibilité de recharger leur véhicule restent variables d’une région à l’autre. "La transition vers les véhicules électriques gagne du terrain à l’échelle mondiale, mais les progrès demeurent inégaux selon les régions", déclare Gavin Eagle, directeur mondial des comptes clés internationaux chez Ayvens.

Qui ajoute : "Sur certains marchés, comme l’Europe de l’Ouest et la Chine, les avantages économiques sont déjà clairement établis. Dans d’autres, notamment dans les Amériques et certains pays d’Europe de l’Est, le coût et les infrastructures de recharge demeurent des freins importants. Dans un environnement de mobilité de plus en plus complexe et fragmenté, il est plus que jamais essentiel pour les gestionnaires de flotte de comprendre les dynamiques propres à chaque marché".