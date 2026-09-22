Ayvens mise sur une nouvelle croissance de sa flotte d’ici à 2029

Ayvens a présenté son nouveau plan stratégique. Le loueur longue durée prévoit de faire progresser sa flotte financée d’au moins 3 % d’ici à 2029, avec une priorité donnée aux particuliers, aux VUL et au leasing de véhicules d’occasion.

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, Ayvens prévoit une croissance de 3 % de sa flotte financée d'ici à 2029. ©AdobeStock-intha

Après avoir consacré son précédent plan PowerUP 2026 à l’intégration d’ALD et de LeasePlan, Ayvens ouvre un nouveau cycle stratégique jusqu’en 2029. Le loueur longue durée, qui gère actuellement 3,1 millions de véhicules dans 41 pays, prévoit de faire croître sa flotte financée d’au moins 3 % entre 2026 et 2029.

Cette progression reposera notamment sur certains marchés géographiques et segments jugés porteurs par le groupe. Ayvens cible en particulier le marché des particuliers, avec une croissance de 15 % sur la période. La flotte dédiée à cette clientèle doit ainsi dépasser 900 000 véhicules en 2029, contre 780 000 en 2026.

"Alors que l’exécution du plan PowerUP 2026 arrive à son terme avec succès, marquée par l’intégration d’ALD et de LeasePlan et par la réalisation de résultats financiers solides, Ayvens s’apprête à entrer dans une nouvelle phase de développement. Celle-ci reposera sur la reprise d’une croissance rentable et sur l’excellence opérationnelle, placée au cœur de nos processus et de nos actions", a déclaré Philippe de Rovira, directeur général d’Ayvens.

Les VUL et le VO comme relais de croissance

Les véhicules utilitaires légers constituent un autre axe de développement. Ayvens vise une croissance de 10 % sur ce segment, pour atteindre plus de 580 000 véhicules en 2029, contre plus de 530 000 en 2026.

Le groupe compte également développer ses services associés à la location longue durée. Le taux de pénétration de ses offres d’assurance et de garanties dommages doit passer de 53 % en 2026 à 56 % en 2029. Ayvens prévoit parallèlement de déployer sa solution de recharge Ayvens Power dans 15 pays à l’horizon 2029, contre deux actuellement.

L’autre relais identifié est celui du leasing des véhicules d’occasion, notamment électriques. Ayvens table sur une croissance annuelle moyenne de 13 % de cette activité entre 2026 et 2029 et vise une flotte de plus de 100 000 véhicules sur ce marché.

Cette stratégie s’inscrit dans un marché de la location longue durée que le groupe anticipe en croissance de 0,4 % par an, alors que les immatriculations de voitures particulières en Europe devraient passer de 13,3 millions en 2025 à 12,5 millions en 2030.

L’électrique pèse sur les marges

Ayvens prévoit parallèlement de réduire ses coûts d’exploitation. Les dépenses de réparation, de maintenance et de pneumatiques ont représenté 2,6 milliards d’euros en 2025 sur une flotte de 3,1 millions de véhicules. Le groupe vise une réduction nette d’environ 2 % de ces dépenses grâce à l’optimisation des achats et au contrôle des coûts.

L’électrification constitue toutefois un enjeu pour la rentabilité de cette activité. Ayvens estime que la baisse des marges de maintenance sur les véhicules électriques, ainsi que l’inflation, auront un impact négatif cumulé de cinq points sur son coefficient d’exploitation.

Le groupe anticipe néanmoins trois points d’effet positif liés à la croissance et à la vente croisée, ainsi que six points issus des gains de productivité, notamment grâce à l’intelligence artificielle. Enfin, sur le volet environnemental, Ayvens prévoit de réduire les émissions moyennes de CO₂ de sa flotte en location de 101 g/km en 2025 à 75-85 g/km en 2029.