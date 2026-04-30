La stratégie d'Ayvens porte ses fruits

L’ensemble des indicateurs financiers du loueur longue durée sont en amélioration au premier trimestre 2026. Ayvens poursuit en parallèle le processus de rationalisation de sa flotte, qui baisse de 5 % à l’échelle mondiale.

Ayvens a amélioré ses principaux indicateurs financiers au premier trimestre 2026. ©AdobeStock-Oleksandr

La valeur plutôt que le volume. La stratégie d’Ayvens de rationaliser son parc sous gestion porte ses fruits.

En dépit d’une décroissance de sa flotte mondiale de 5 % au premier trimestre 2026, à 3,077 millions de véhicules, le loueurs longue durée affiche des résultats financiers en nette amélioration.

Ayvens améliore ses marges de location et de services de 6,9 %. Elles atteignent 757 millions d’euros. Les synergies liées à l’acquisition de LeasePlan produisent également leur effet, s’élevant à 110 millions d’euros. Le loueur dit ici être en phase avec son objectif annuel de 440 millions d’euros.

Résultat net en hausse de 21,2 %

Un autre indicateur clé, celui du coefficient d’exploitation, est au diapason. Il s’élève à 54 %, contre 58 % au premier trimestre 2025. Ayvens indique enfin que son résultat net atteint 266 millions d’euros, en hausse de 21,2 %.

"Ayvens a une nouvelle fois publié des résultats financiers élevés, portés par un meilleur mix de revenus, les marges plus élevées compensant la normalisation anticipée des résultats de revente de véhicules d’occasion", souligne Philippe de Rovira, directeur général du loueur longue durée.

Le marché du véhicule d’occasion voit en effet ses prix se tasser depuis plusieurs mois. La profession évoque une normalisation après une forte inflation post-Covid. Au premier trimestre 2026, Ayvens a ainsi réalisé un résultat net VO de 59 millions d’euros, en baisse de 46,9 %.

Stabilisation des livraisons d'électriques

Le résultat VO brut par véhicule est tombé à 470 euros, contre 1 229 euros début 2025. Ajoutons que le loueur a écoulé 146 000 véhicules sur le premier trimestre.

Concernant l’évolution du parc en gestion, Ayvens annonce une stabilisation des livraisons pour les modèles électriques à 29 % (28 % au T1 2025). Les hybrides et hybrides rechargeables ont quant à eux respectivement représenté 29 % et 12 % du mix des mises à la route (contre 26 % et 9 % au T1 2025).