Ayvens a frôlé le milliard d’euros de bénéfice en 2025

Le résultat net d’Ayvens s’est envolé de 45,7 % en 2025, à 996 millions d’euros. Le loueur longue durée a pourtant vu sa flotte sous contrat baisser de 3,2 %, passant sous les 3,2 millions d’unités.

Ayvens a réalisé un bénéfice net de près d'un milliard d'euros en 2025. ©AdobeStock-ORG

Ayvens a enregistré une croissance de 45,7 % de son résultat net en 2025. La filiale de la Société générale spécialisée dans la location longue durée a ainsi dégagé un bénéfice de 996 millions d’euros, contre 684 millions en 2024.

Cette performance a été réalisée malgré une légère baisse de 1 % des actifs productifs, à 53 milliards d’euros. Ce repli est la conséquence, selon Ayvens, d’une réduction de la flotte au Royaume-Uni et d’un ralentissement de l’activité d’abonnement en Allemagne. À cela vient s’ajouter le sujet de l’hyperinflation en Turquie.

Flotte mondiale en baisse

Dans le même temps, le loueur a vu sa flotte mondiale sous contrat décroître de 3,2 %, à 3,175 millions d’unités. À noter également que les modèles électriques et hybrides rechargeables ont respectivement représenté 32 % et 11 % des mises à la route en 2025.

Parmi les autres indicateurs majeurs, Ayvens fait état de marges sur le leasing et les services de 2,944 milliards d'euros, en hausse de 9,1 % par rapport à 2024. Quant au résultat net de la revente de véhicules d’occasion, il est remonté de 29,6 % en 2025, à 411 millions d’euros. Soit un résultat par véhicule de 1 075 euros.

Le loueur continue enfin à récolter les fruits du rachat de LeasePlan puisque les synergies liées à cette opération se sont élevées à 357 millions d’euros, conformément aux prévisions. Le coefficient d’exploitation s’est lui amélioré, revenant à 56,1 %, contre 63,2 % en 2024.

"L'année 2025 a été marquée par des étapes clés concernant l’intégration, notamment les migrations informatiques : 17 de nos pays et 90 % de notre flotte fonctionnent désormais sur les plateformes informatiques cibles de chaque pays. Nous avons également adopté un modèle opérationnel plus agile et plus efficace", complète Philippe de Rovira, directeur général d'Ayvens.

Patrick Sommelet promu

"En 2026, poursuit-il, Ayvens continuera à privilégier la rentabilité et la gestion des risques liés aux actifs, tout en renforçant son engagement en faveur de la satisfaction client et de l'excellence opérationnelle."

L’annonce des résultats financiers pour 2025 a également été l’occasion pour Ayvens d’annoncer un changement majeur au niveau de sa direction. Patrick Sommelet devient directeur général délégué de l’entreprise, en plus de son poste de directeur financier. Il succède à John Saffrett, qui quitte l’entreprise.