Ayvens et Renault industrialisent la seconde vie des flottes

Le loueur longue durée confie à Renault le soin de reconditionner ses véhicules au sein de la Renew Factory de Flins (78) en vue d’un nouveau cycle de location. Ayvens entend ainsi développer son offre "Re-lease" et garder la main sur la seconde vie de son parc.

Guillaume Sicard, directeur général de Renault France, et Jérôme Conrad, directeur général d'Ayvens France, officialisent leur partenariat sur le reconditionnement. ©Ayvens

Ayvens passe à la phase industrielle dans le domaine de la location longue durée de véhicules d’occasion. Le loueur longue durée annonce la signature d’un partenariat avec Renault pour le reconditionnement de ses voitures destinées à être relouées à l’issue de leur premier contrat.

La filiale de LLD de la Société générale nourrit de grandes ambitions avec son offre "Re-lease". Les volumes sont encore modestes avec la signature de quelques centaines de contrats par mois, contre 10 000 pour les véhicules neufs, mais le loueur entend atteindre 10 000 unités annuelles d’ici trois ans. En 2026, 3 500 contrats de LLD VO devraient être signés, contre 1 800 en 2025.

Déjà 5 000 véhicules reconditionnés

Cette montée en régime passera donc par l’envoi de ses véhicules destinés à être reloués à l’usine de reconditionnement de Renault à Flins (78), la Renew Factory. Les deux entreprises collaborent déjà puisque plus de 5 000 modèles d’Ayvens ont déjà transité par ce site ces derniers mois.

"Ce partenariat avec la Refactory de Renault Group est une nouvelle illustration de notre volonté de contribuer au développement d’une mobilité plus durable et plus responsable", souligne Jérôme Conrad, président d’Ayvens France.

"Grâce aux compétences techniques et à la capacité industrielle de la Refactory dans le reconditionnement de nos modèles multimarques, poursuit-il, nous pouvons aujourd’hui envisager la commercialisation à grande échelle de notre offre Re-lease. Une offre de location de voitures d’occasion, alternative aux véhicules neufs, parfaitement adaptée aux attentes du marché, que ce soit en termes de coûts, de motorisations et de services associés."

Pour le loueur longue durée, comme ses concurrents, les enjeux liés à la relocation sont de plus en plus forts, notamment sur les voitures électriques. Le but pour eux est de se prémunir face aux risques liés aux valeurs résiduelles. Louer ces véhicules pour des durées longues, via plusieurs contrats successifs, constitue leur meilleure parade.

"Renault Group offre à Ayvens une réponse industrielle"

Du côté de Renault, ce partenariat viendra alimenter son outil industriel de reconditionnement inauguré en 2021. Le Renew Factory a la capacité de remettre en état des véhicules de toutes marques, y compris les modèles électriques et leur batterie.

"Avec la Refactory de Flins, Renault Group offre à Ayvens une réponse industrielle clé en main : du reconditionnement à grande échelle, multimarque, traçable et compétitif. C’est le cœur de notre stratégie : faire de l’économie circulaire un levier de performance qui prolonge la vie des véhicules, réduit l’empreinte carbone et crée de la valeur durable en France", témoigne Guillaume Sicard, directeur général de Renault France.