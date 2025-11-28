LLD VO : Ayvens passe la vitesse supérieure

Le loueur longue durée entend signer plus de 3 500 contrats de LLD VO en 2026, soit le double de ce qu’il s’apprête à réaliser cette année. Les atouts d’Ayvens sont sa parfaite connaissance des véhicules loués et leur reconditionnement dans la ReFactory Renault de Flins (78).

Ayvens entend doubler ses contrats de LLD VO en 2026. ©AdobeStock-Stock by Hemal

Le volume est encore symbolique. Chaque mois, Ayvens France signe environ 150 contrats de location longue durée de véhicules d’occasion. Loin des 10 000 commandes passées dans le même laps de temps pour des véhicules neufs. Ce qui n’empêche pas les ambitions.

Guillaume Maureau, le directeur général adjoint d'Ayvens France, s’attend à "doubler chaque année l’activité de LLD VO, c’est un service qui est très clairement en train de s’installer dans notre paysage". En 2025, le loueur table sur un volume de 1 800 contrats signés. Au rythme où vont les choses, le cap des 10 000 unités annuelles pourrait être atteint d’ici trois ans, avec une étape à 3 500 unités environ l'an prochain.

Stock de 1 000 véhicules

Les clients optant pour la LLD VO sont davantage les professions libérales, les TPE, le secteur associatif et les PME que les grands comptes. Ces derniers, cible privilégiée d’Ayvens sur le neuf, sont dans un schéma peu compatible avec la LLD VO, même si le loueur estime qu'ils pourraient y venir un jour.

"Les grands comptes ont généralement des négociations de remise importantes avec les constructeurs et des primes de volume qui font que la LLD VO n’est pas forcément intéressante pour eux, l’écart de TCO est réduit", admet Guillaume Maureau.

Ayvens n’a pas non plus le stock suffisant pour livrer plusieurs dizaines de véhicules identiques en VO, ce qui peut aussi freiner l'intérêt des grands comptes. "Il arrive de plus en plus fréquemment que des clients nous commandent plusieurs voitures d’un coup", confie toutefois le DG adjoint.

D'ailleurs, ils ne manquent pas de choix. Le stock disponible sur le showroom virtuel est d’environ 1 000 véhicules en permanence. Y sont disponibles aussi bien des voitures particulières que des véhicules utilitaires légers, électriques, hybrides ou thermiques.

20 % d'électriques

Les électriques représentent environ 20 % des commandes en LLD VO, un rythme inférieur au neuf chez Ayvens. Guillaume Maureau indique qu’il est "possible de trouver des véhicules électriques à partir de 249 euros, une offre jugée attractive qui permet de mettre le pied à l’étrier sur le VE".

Globalement, les loyers proposés sont inférieurs de 20 à 30 % en comparaison avec ceux du neuf et sont les mêmes pour les pros et les particuliers. Les véhicules exposés en ligne sont généralement âgés de moins de trois ans et assez peu kilométrés. "Ils ont surtout l’aspect du neuf, puisqu’ils sont contrôlés, révisés et préparés à leur seconde vie", souligne le dirigeant.

Ayvens a signé un partenariat avec la ReFactory Renault de Flins (78) pour toutes ces opérations. Un autre argument du loueur est la parfaite connaissance des véhicules, puisque ceux-ci sont sa propriété depuis leur mise à la route.

Quant aux livraisons, elles se font sous un délai de deux à trois semaines. Celles-ci peuvent s’effectuer au domicile des salariés, ou dans les Mobility Centers d'Ayvens.

Désengagement sans frais

Pour la filiale de la Société générale, la LLD VO passe enfin par la flexibilité. Les contrats sont basés sur une durée de 36 mois, mais les clients peuvent se désengager au bout de 12 mois révolus sans la moindre pénalité. "Cela participe beaucoup à la séduction de nos clients sur le sujet, mais à la fin moins de 10 % des contrats font l’objet d’une sortie anticipée", constate Guillaume Maureau.

Il suffit alors à Ayvens de remettre ces véhicules dans le circuit et de les relouer via la plateforme, laquelle se caractérise par un parcours client complet, allant jusqu’à la signature en ligne.