L'électrique s'impose en location longue durée

Depuis le début de l'année 2026, la location longue durée totalise 439 388 immatriculations (+3,4 %), soit 29,6 % du marché automobile français. Avec 164 281 unités cumulées, l'électrique poursuit sa progression et représente désormais 37,4 % des mises à la route en LLD, confirmant la transformation du mix énergétique des flottes.

Avec 55 476 immatriculations recensées au troisième trimestre 2026, les modèles 100 % électriques ont enregistré une hausse de 89,3 % sur le marché de la LLD. ©AdobeStock-Quality Stock Arts

Le marché de la location longue durée (LLD) poursuit sa progression. Selon une étude menée par Sesamlld, en partenariat avec Dataneo, ce sont en effet 133 014 véhicules qui ont été immatriculés sur ce canal au troisième trimestre 2026, soit une hausse de 6,9 % sur un an. La LLD fait ainsi mieux que le marché automobile dans son ensemble, en progression de 5,3 %, avec 447 233 immatriculations recensées de juillet à septembre 2026. Les véhicules en location longue durée représentent donc 29,7 % des mises à la route sur cette même période. Au cumul sur les neuf premiers mois de 2026, la tendance est également positive. Avec 439 388 immatriculations, la LLD affiche une croissance de 3,4 % et capte 29,6 % du marché, qui totalise 1 485 439 véhicules neufs.

Cette dynamique s'appuie principalement sur les voitures particulières (VP), dont les immatriculations en LLD augmentent de 6,8 % au troisième trimestre 2026. À l'inverse, les véhicules utilitaires légers (VUL) accusent un recul de 13,8 % sur cette même période. Le marché reste notamment pénalisé par la hausse des prix, l'allongement des cycles de détention et une équation économique difficile à trouver. Au sein des flottes professionnelles, la LLD renforce néanmoins sa position puisque 61,9 % des véhicules d'entreprise sont désormais immatriculés par ce canal, soit 1,5 point de plus en un an.

L'électrique est la première énergie en LLD

La bascule vers l'électrique se confirme par ailleurs dans les flottes en location longue durée. Sur les neuf premiers mois de 2026, les véhicules 100 % électriques totalisent 164 281 immatriculations en LLD, soit 37,4 % des mises à la route. Ils devancent ainsi les hybrides non rechargeables, qui représentent 30,1 % du mix avec 132 362 unités. Mais c'est au troisième trimestre que la progression de l'électrique est la plus marquée. Avec 55 476 immatriculations entre juillet et septembre, les modèles entièrement à batterie enregistrent une hausse de 89,3 % sur un an. Leur part atteint 41,7 % des mises à la route en LLD, contre environ 23 % un an auparavant. L'électrique s’impose donc comme la première motorisation sur ce canal, devant les hybrides non rechargeables. Cette progression est notamment soutenue par les politiques de verdissement des flottes et le dispositif de leasing social.

À l'inverse, les motorisations thermiques continuent de perdre du terrain. Au troisième trimestre 2026, les immatriculations de modèles essence ont en effet chuté de 27,8 % sur un an, à 15 797 unités. Le diesel connaît un repli encore plus marqué de 34,6 %, avec 15 624 immatriculations. Les parts respectives de ces deux énergies s'établissent désormais à 11,9 % et 11,7 %, soit 23,6 % des immatriculations en LLD. Les motorisations hybrides non rechargeables résistent davantage, même si leur volume global recule de 1,8 % au troisième trimestre 2026, à 39 499 unités. Elles conservent 29,7 % du mix énergétique, répartis entre les microhybrides (17,2 %) et les full hybrid (12,5 %). Les modèles hybrides rechargeables poursuivent, quant à eux, leur repli avec 6 295 immatriculations, en baisse de 27 % sur un an. Ils ne pesaient plus que 4,7 % du marché entre juillet et septembre 2026.