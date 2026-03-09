La location longue durée résiste au déclin du marché des flottes
Publié le 9 mars 2026
Le marché de la location longue durée (LLD) fait preuve de résilience. Selon une étude menée par Sesamlld, en partenariat avec Dataneo, ce sont en effet 48 906 véhicules qui ont été livrés sur ce canal de vente en février 2026, soit une légère baisse de 1,5 % en un an.
Une plutôt belle performance, quand le marché des flottes, qui a immatriculé 61,9 % de ses véhicules en LLD sur ce deuxième mois de l’année, a subi une chute de 10,2 %. Au cumul, depuis le début de l’année 2026, le marché de la location longue durée enregistre un total de 92 234 immatriculations, soit une progression de 1,9 %.
Le carton de l’électrique en LLD
En février 2026, les modèles 100 % électriques ont bondi de 87,2 % en l’espace d’un an, pour atteindre un total de 17 400 unités. Portées par les trajectoires de verdissement des flottes, l’électrique s’impose désormais comme la motorisation la plus plébiscitée, captant désormais 35,6 % des immatriculations en LLD, et même 37,1 % depuis le début de l’année (34 621 unités).
À l’inverse, les blocs thermiques subissent une forte décrue. Avec seulement 5 788 mises à la route en février 2026, l’essence a en effet plongé de 43,7 % sur un an et ne représente plus que 11,8 % du marché. La chute est moins brutale pour le diesel qui a reculé de 14,7 % sur un an (6 984 unités), soit 14,3 % des livraisons en LLD.
Les motorisations hybrides non rechargeables (HEV et MHEV) possèdent quant à elles 32,7 % de part de marché en février 2026, soit une baisse de 16,3 %. Dans le détail, le full hybrid (HEV) a réalisé 11,9 % du marché LLD, tandis que la part grimpe à 20,8 % pour le microhybride (MHEV). Enfin, les autres énergies n’ont atteint que 0,5 % de part de marché sur ce deuxième mois de l’année, soit quelques 248 mises à la route.
