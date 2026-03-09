La location longue durée résiste au déclin du marché des flottes

Publié le 9 mars 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Avec 48 906 livraisons recensées en février 2026, le marché de la location longue durée (LLD) n’a reculé que de 1,5 % en un an, quand celui des flottes a accusé une baisse de 10,2 %. Les mises à la route des modèles électriques ont quant à elles bondi de 87,2 % et représentent désormais plus d’une immatriculation sur trois en LLD.

En février 2026, les motorisations 100 % électriques ont représenté 35,6 % des immatriculations en location longue durée. ©AdobeStock-Halfpoint

Le marché de la location longue durée (LLD) fait preuve de résilience. Selon une étude menée par Sesamlld, en partenariat avec Dataneo, ce sont en effet 48 906 véhicules qui ont été livrés sur ce canal de vente en février 2026, soit une légère baisse de 1,5 % en un an. Les flottes ont fait naufrage en février 2026 Une plutôt belle performance, quand le marché des flottes, qui a immatriculé 61,9 % de ses véhicules en LLD sur ce deuxième mois de l’année, a subi une chute de 10,2 %. Au cumul, depuis le début de l’année 2026, le marché de la location longue durée enregistre un total de 92 234 immatriculations, soit une progression de 1,9 %. Le carton de l’électrique en LLD En février 2026, les modèles 100 % électriques ont bondi de 87,2 % en l’espace d’un an, pour atteindre un total de 17 400 unités. Portées par les trajectoires de verdissement des flottes, l’électrique s’impose désormais comme la motorisation la plus plébiscitée, captant désormais 35,6 % des immatriculations en LLD, et même 37,1 % depuis le début de l’année (34 621 unités). À l’inverse, les blocs thermiques subissent une forte décrue. Avec seulement 5 788 mises à la route en février 2026, l’essence a en effet plongé de 43,7 % sur un an et ne représente plus que 11,8 % du marché. La chute est moins brutale pour le diesel qui a reculé de 14,7 % sur un an (6 984 unités), soit 14,3 % des livraisons en LLD. Stéphane Chemama, Athlon France : "Les perspectives d'amélioration sur le marché de la LLD restent mesurées en 2026" Les motorisations hybrides non rechargeables (HEV et MHEV) possèdent quant à elles 32,7 % de part de marché en février 2026, soit une baisse de 16,3 %. Dans le détail, le full hybrid (HEV) a réalisé 11,9 % du marché LLD, tandis que la part grimpe à 20,8 % pour le microhybride (MHEV). Enfin, les autres énergies n’ont atteint que 0,5 % de part de marché sur ce deuxième mois de l’année, soit quelques 248 mises à la route.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.