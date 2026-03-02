Les flottes ont fait naufrage en février 2026

Avec 56 232 immatriculations recensées, le marché des flottes a plongé de 10,2 % en février 2026. Seule éclaircie, les ventes de véhicules 100 % électriques ont bien progressé en BtoB, avec une hausse de 22,7 % pour les VUL et un bond de 62,3 % pour les véhicules particuliers.

Dans un marché des flottes en chute libre, les VP et VUL 100 % électriques ont néanmoins respectivement affiché une progression de 62,3 % et 22,7 % en février 2026. ©AdobeStock-Halfpoint

Le marché des flottes ne parvient toujours pas à sortir la tête de l’eau. Selon AAA Data, les immatriculations de voitures particulières (VP) et d’utilitaires légers (VUL) sur les canaux BtoB (loueurs longue durée, sociétés et administrations) ont affiché une lourde baisse de 10,2 % en février 2026, à seulement 56 232 unités.

Le contexte économique morose, renforcé par une pression réglementaire et fiscale sans précédent, pèse sur les entreprises, qui hésitent désormais à investir dans le renouvellement de leur flotte. Résultat, depuis le début de l’année 2026, le marché des flottes (VP + VUL) accuse un recul de 9,91 %, avec 104 631 mises à la route, contre 116 144 un an plus tôt.

Plus d’une vente sur trois concerne une voiture électrique

En février 2026, les voitures particulières (VP) ont vu leurs livraisons reculer de 13,9 % sur les canaux BtoB, à 34 178 unités. L’électrique sauve les meubles puisque les véhicules à batterie ont représenté 37,6 % des immatriculations sur ce deuxième mois de l’année, avec 12 905 exemplaires écoulés, soit une hausse conséquente de 62,3 % en l’espace d’un an. Ainsi, en février 2026, plus d’une voiture particulière sur trois vendue chez les flottes était une électrique.

Si l’électrique performe, la situation est en revanche plus tendue sur les autres énergies, qui ont toutes vu leurs immatriculations régresser. Les ventes de modèles hybrides rechargeables ont en effet reculé de 11,1 % (2 612 exemplaires), au même titre que celles des full hybrid (-22,1 % ; 5 959 ex.). Le constat est encore pire pour les véhicules microhybrides, dont le nombre de mises à la route a chuté de 34,1 % (6 379 ex.).

L’essence (4 141 ex. ; -43,3 %) et le diesel (1 463 ex. ; -55 %) sont également en chute, et ne représentent respectivement plus que 12 % et 4,3 % du marché des flottes sur ce deuxième mois de l’année 2026.

Le marché BtoB des voitures particulières en février 2026

Volumes en février 2026 Évolution sur un an (%) Part de marché en février 2026 (%) Essence 4 141 -43,3 12,1 Diesel 1 463 -55 4,3 HEV 5 959 -22,1 17,4 PHEV 2 612 -11,1 7,6 MHEV 6 379 -34,1 18,4 Électrique 12 905 62,3 37,6 Autre 719 -55,5 2,1 Total 34 178 -13,9 100

L’électrique va moins vite pour les VUL

Les véhicules utilitaires légers (VUL) affichent quant à eux une baisse moins importante que le VP sur le marché des flottes. Ce segment a en effet légèrement diminué de 0,6 % en février 2026, pour atteindre un total de 22 054 exemplaires écoulés.

Comme sur le VP, toutes les énergies ont vu leurs nombres d’immatriculations reculer, à l’exception de l’électrique. Les livraisons d’utilitaires légers à batterie ont ainsi progressé de 22,7 %, à 2 787 unités, et représentent désormais 12,6 % du marché. Cette croissance reste néanmoins bien inférieure à celle du VP (+62,3 % pour rappel), signe que l’électrification des VUL va prendre plus de temps.

Le diesel, qui est quant à elle la motorisation préférée sur ce segment, est en recul de -0,6 % (16 214 exemplaires). Les livraisons des modèles essence sont également en chute libre (-38,3 %), avec seulement 1 295 mises à la route. Enfin, les utilitaires hybrides ont quant à eux vu leurs immatriculations bondir de 23,6 %, à 1 695 unités, depassant ainsi l'essence.

Le marché BtoB des VUL en février 2026