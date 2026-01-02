Une année 2025 record pour l’électrique dans les flottes

En 2025, les livraisons de voitures électriques ont bondi de 54,2 % sur les canaux BtoB, pour atteindre 107 093 unités. Avec 23,8 % de part de marché, les modèles à batterie ont donc représenté près d’une vente sur quatre chez les flottes. Du jamais-vu !

Avec 9 760 exemplaires écoulés, le Renault Scenic E-Tech est la voiture électrique la plus vendue sur les canaux BtoB en 2025. ©Renault

L'année 2025 aura été historique pour l’électrique sur le marché des flottes. Rien qu’au mois de décembre, ce sont un total de 13 567 voitures électriques qui ont été immatriculées sur les canaux BtoB (loueurs longue durée, sociétés et administrations). Un nouveau record.

Cette performance inédite se traduit par une hausse de 70,4 % des livraisons de modèles électriques en l’espace d’un an, et par une part de marché de 27,1 % sur ce seul mois de l’année. Autrement dit, en décembre 2025, plus d’une voiture particulière sur quatre vendue chez les flottes était une électrique.

Sur l’ensemble de l’année 2025, là aussi des records sont tombés. Les mises à la route de voitures électriques ont en effet grimpé de 54,2 %, pour atteindre 107 093 exemplaires écoulés, soit 23,8 % du marché des flottes. Ainsi, le cap des 100 000 voitures à batterie immatriculées en BtoB en une seule année a été pour la première fois franchi.

Porteurs de l’électrique, les canaux BtoB ont par ailleurs représenté 32,8 % des ventes globales de modèles 100 % électriques. Cela signifie qu’une voiture électrique sur trois a été immatriculée chez les flottes au cours de l’année 2025.

Renault remporte (de loin) le match

En 2025, Renault est incontestablement le champion de l’électrique chez les flottes, loin devant Peugeot (9 778 exemplaires) et Tesla (9 243 ex.). Avec un total de 19 382 immatriculations de modèles à batterie, le constructeur français a donc livré bien plus de voitures que ses deux premiers concurrents réunis. Deux des modèles de la marque au losange se retrouvent logiquement en tête des meilleures ventes électriques en BtoB.

Sur la première marche du podium arrive d’abord le Renault Scenic E-Tech, qui comptabilise à lui seul 9 760 mises à la route au cours de l’année 2025, soit presque autant que Peugeot. En deuxième position, il y a donc le Tesla Model Y (2e ; 7 014 ex.) qui devance la Renault 5 E-Tech (3e ; 5 171 ex.). Au pied du podium, on retrouve une nouvelle fois un modèle Renault, puisque la Megane E-Tech termine à la quatrième place avec 3 892 unités vendues sur l’ensemble de l’année 2025.

La berline au losange se positionne donc devant les BMW iX1 (5e ; 3 782 ex.), Peugeot e-208 (6e ; 3 399 ex.), Citroën ë-C3 (7e ; 3 325 ex.), Skoda Elroq (8e ; 3 213 ex.), Volkswagen ID.4 (9e ; 2 899 ex.) et Cupra Born (10e ; 2 829 ex.) qui viennent clôturer le top 10 des modèles les plus vendus en 2025 chez les flottes.

Si elle ne classe aucun de ses modèles dans le top 10, Audi arrive néanmoins à la quatrième place des marques ayant vendu le plus de voitures électriques sur les canaux BtoB en 2025. Avec 8 863 immatriculations enregistrées, le constructeur aux anneaux termine devant deux autres allemands, BMW (5e ; 8 672 ex.) et Volkswagen (6e ; 6 583 ex.).

Avec seulement trois modèles électriques au catalogue, Skoda (6 388 ex.) décroche tout de même la septième place des marques ayant le plus performé sur l’électrique. Derrière, on retrouve Citroën (8e ; 4 556 ex.), Mini (9e ; 4 148 ex.) et enfin Mercedes-Benz (10e ; 3 532 ex.).

Top 10 des ventes électriques en BtoB par marque en décembre 2025

Marques Volumes 1 Renault 2 381 2 BMW 1 474 3 Skoda 1074 4 Audi 958 5 Peugeot 887 6 Ford 850 7 Volkswagen 833 8 Tesla 769 9 Mercedes-Benz 708 10 Mini 598

Top 10 des ventes électriques en BtoB par marque en 2025

Marques Volumes 1 Renault 19 382 2 Peugeot 9 778 3 Tesla 9 243 4 Audi 8 863 5 BMW 8 672 6 Volkswagen 6 583 7 Skoda 6 388 8 Citroën 4 556 9 Mini 4 148 10 Mercedes-Benz 3 532

Top 20 des ventes de modèles électriques en BtoB en décembre 2025

Marques Modèles Volumes 1 Renault Scenic E-Tech 1 283 2 BMW iX1 649 3 Skoda Elroq 629 4 Tesla Model Y 536 5 Renault 5 E-Tech 502 6 Renault Megane E-Tech 481 7 BMW i4 395 8 BMW iX2 388 9 Ford Explorer 380 10 Ford Puma Gen-E 349 11 Volkswagen ID.4 322 12 Skoda Enyaq 314 13 Cupra Born 268 14 Mini Countryman 264 15 Citroën ë-C3 252 16 Mercedes-Benz EQA 246 17 Peugeot e-208 226 18 Tesla Model 3 222 19 Mercedes-Benz CLA 218 20 Mercedes-Benz EQB 215

Top 20 des ventes de modèles électriques en BtoB en 2025