Renault monte la mise sur les CEE, jackpot pour la Twingo E-Tech

Publié le 2 janvier 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

L’année 2026 commence par une revalorisation des certifications d’économies d’énergie chez Renault. Le dispositif se veut plus généreux pour les ménages les plus modestes, qui pourront se procurer une Twingo E-Tech à seulement 13 750 euros.

Renault annonce une revalorisation de ses CEE au 1er janvier 2026. ©Renault

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) n’est pas le plus lisible pour les clients particuliers, mais cela importe peu. Seul compte le résultat final. Chez Renault, il se montre particulièrement attractif puisque depuis le 1er janvier 2026, la marque au losange est en mesure de proposer sa nouvelle Twingo E-Tech à partir de 13 750 euros seulement. La revalorisation des CEE opérée en ce début d’année bénéficie surtout aux ménages les plus modestes. Ainsi, ceux en situation de précarité énergétique peuvent prétendre à un bonus de 5 740 euros pour la citadine électrique dont les commandes grand public ouvriront le 8 janvier prochain. La prime sera de 4 830 euros pour les ménages dits modestes et de 3 620 euros pour tous les autres. Jusqu'à 7 650 euros pour le Scenic E-Tech Le Scenic E-Tech bénéficie de CEE encore plus élevés dans la mesure où sa batterie est produite en Europe, contrairement à celle de la Twingo, fournie par le chinois CATL. Le SUV électrique ouvre droit à un CEE de 7 650 euros pour les ménages en situation de précarité énergétique, de 6 030 euros pour les ménages modestes et de 4 830 euros pour les autres clients particuliers. Il convient toutefois de relativiser l’impact de cette prime de 7 650 euros. Une fois déduite, le véhicule restera inaccessible pour la majorité des clients éligibles, à 39 340 euros… Renault précise que, dans tous les cas, l’aide est déduite immédiatement du prix d’achat ou du loyer, à condition que le contrat soit supérieur à 24 mois. Des primes CEE pour les pros Les entreprises sont également éligibles aux CEE. Les primes s’avèrent surtout attractives pour les utilitaires légers électriques, qui vont de 3 000 à 5 060 euros en fonction du profil de l’acheteur. Renault prend l’exemple du Kangoo E-Tech qui devient accessible, dans le meilleur des cas, à partir de 28 440 euros.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet