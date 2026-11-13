Catégorie M1E : que représentent les véhicules de moins de 4,20 m en Europe ?

En septembre 2025, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, plaidait pour la création d'une nouvelle catégorie de petites voitures électriques abordables. Baptisé E-Car dans son discours, cet éventuel futur segment est aussi appelé M1E.

La présidente avait évoqué à l'époque une longueur inférieure à 4,20 m et une bonification CO2 de 1,3 pour ces modèles. Alors que les contours de cette catégorie sont encore flous, le cabinet Inovev s'est penché sur ce que représentent les véhicules de moins de 4,20 m sur un périmètre élargi à 30 pays (UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège + Maroc + Turquie).

Ainsi, les modèles dont la longueur est inférieure ou égale à 4,20 m totalisent 3,83 millions des 16,54 millions produits dans cette zone en 2026. Ils représentent seulement 23,1 % d'une production dominée (74,4 %) par les modèles plus grands. Dans le périmètre de moins de 4,20 m, le segment A pèse 9,2 %, le B 90,8 %, le C reste marginal et il y a 25 marques en compétition.

Ensuite, le cabinet s'est penché sur une segmentation par taille jusqu'à 4,20 m. Ainsi, les moins de 3,90 m se limitent à 12,6 % des volumes, alors que la tranche 4 m-4,20 m s'adjuge 72,3 % des volumes, avec une vraie domination de la tranche 4,10 m-4,20 m avec 41,7 %.

Dans ce contexte, trois marques sont incontournables : Toyota, Renault et Fiat. Elles représentent 33,9 % de ce marché avec des productions respectives de 483 000, 452 000 et 363 000 unités. Viennent ensuite Dacia (358 000) et Opel (258 000). Ce top 5 des marques totalise 50 % des volumes.

Mais le poids des modèles de moins de 4,20 m varie fortement au sein des marques. Ainsi, il atteint 59 % chez Seat, 57 % chez Toyota, 53 % chez Fiat. C'est 21 % chez Peugeot et seulement 10 % chez Volkswagen.

En regardant les pays de production de ces modèles de moins de 4,20 m, la photographie est également intéressante. L'Espagne arrive en tête avec 19 % (722 000 unités), devant la France (490 000) et la Turquie (480 000).

En Allemagne, premier producteur automobile de la zone choisie avec 4,3 millions d'unités, ce type de modèle ne pèse que 2 % de la production, avec 70 000 unités. À l'inverse, la plus forte concentration de ces modèles est au Maroc avec 460 000 unités sur les 514 000 produites (90 %).

Si l'on raisonne maintenant par groupe automobile, les français ou presque (Renault et Stellantis) représentent 54 % du total, avec plus de deux millions d'unités, devant leurs concurrents allemands (772 000) et japonais (601 000). Et une fois n'est pas coutume, la Chine est quasi totalement absente de ce marché.

Cette étude d'Inovev confirme que les voitures de moins de 4,20 m dominent largement le marché européen. Et donc que toute action pour les rendre plus abordables devrait avoir un indéniable effet.

Faudra-t-il laisser le curseur à 4,20 m ? Cela apparaît difficile. En effet, avec cette taille, cela engloberait le segment B (47,6 % des ventes en France à fin octobre 2026), alors que l'initiative européenne parlait de petite voiture abordable. En creux, sous le segment B actuel.

Le dernier concept de la 2CV semble mieux coller à un éventuel futur segment M1E avec sa longueur de 3,76 m, mais aussi avec son approche plus frugale mettant fin à la course à l'équipement. Une petite citadine n'a pas besoin de moteur électrique de 200 ch et d'une batterie de 50 kWh. Les récentes Twingo, Spring ou Pixo sont aussi dans cette logique.