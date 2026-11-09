Le Tesla Cybertruck prend déjà sa retraite

Dévoilé lors d’une soirée en grande pompe en décembre 2023, le Cybertruck devait permettre à Tesla de s'imposer sur le très convoité marché des pick-up aux États-Unis. Elon Musk nourrissait alors de grandes ambitions pour ce modèle au design angulaire, évoquant une capacité de production de 250 000 exemplaires en 2025 et un carnet de commandes dépassant le million d'unités. Deux ans plus tard, le bilan commercial est nettement plus modeste. Selon le cabinet Cox Automotive, 72 702 exemplaires avaient été vendus au total à fin octobre, dont 54 % en 2024.

Vendredi 6 novembre 2026, le patron du constructeur a annoncé sur le réseau social X une réduction progressive de la production dans l'usine texane du groupe, à partir du milieu de l'année 2027. "Tesla va réduire progressivement la production du Cybertruck à la gigafactory du Texas vers le milieu de l'année prochaine pour faire la place à la hausse de la production du Cybercab", a-t-il expliqué. Une décision qui illustre la réorientation des priorités industrielles du constructeur vers la robotique et les véhicules autonomes.

Un Cybertruck qui n'a pas trouvé son public

Plusieurs facteurs expliquent les difficultés commerciales du pick-up. Avec sa silhouette angulaire et sa carrosserie en acier inoxydable, le Cybertruck affiche un design qui tranche avec les codes traditionnels du marché. Un parti pris esthétique qui n'a pas su trouver son public. "C'est un produit de niche" et "radicalement différent", estime Stephanie Caldez Streaty, directrice de recherche chez Cox Automotive.

Son tarif a également constitué un frein à sa diffusion. Au lancement, le véhicule était commercialisé entre 60 990 et 99 990 dollars (entre 55 000 et 90 000 euros) selon les versions. Un positionnement élevé qui a limité son potentiel commercial, malgré les ambitions affichées par Elon Musk. "L'arrêt était écrit étant donné le prix élevé du Cybertruck et la demande médiocre", analyse Dan Ives, directeur de Yorkville Ives.

Sa motorisation 100 % électrique a aussi pu jouer en sa défaveur. Aux États-Unis, le marché des pick-up reste historiquement attaché aux motorisations thermiques de forte cylindrée, notamment les V6 et V8 essence, appréciés pour leur puissance et leurs capacités de remorquage. Le Cybertruck devait ainsi convaincre une clientèle habituée à ces motorisations traditionnelles de passer à l'électrique, comme ce fut le cas avec le pick-up F-150 Lightning de Ford, dont la production s’est arrêtée au bout de seulement trois ans.

Le Cybertruck a également évolué dans un contexte délicat pour l'image de Tesla. Entre autres, l'engagement politique d'Elon Musk auprès de Donald Trump lors de la campagne présidentielle américaine de 2024 a suscité des appels au boycott, des manifestations et des actes de vandalisme visant le constructeur. Si les ventes mondiales de Tesla ont depuis repris, le Cybertruck n'a quant à lui jamais rencontré le succès escompté.

Le Cybercab, nouvelle priorité industrielle

Au-delà des difficultés propres au Cybertruck, la décision de Tesla traduit surtout un changement de cap stratégique. Le constructeur américain entend en effet libérer des capacités industrielles pour accélérer la fabrication du Cybercab, son véhicule autonome conçu spécifiquement pour les services de robotaxi. Dévoilé en fanfare en octobre 2024 à Hollywood, ce modèle biplace se distingue par une carrosserie dorée, des portières papillon et l'absence de volant, de pédales et de rétroviseurs.

Elon Musk avait alors évoqué une production annuelle d'au moins deux millions d'exemplaires, avec un objectif pouvant atteindre quatre millions à terme dans plusieurs usines. Le Cybercab a donc commencé à circuler à Austin au début du mois de septembre 2026, puis à Dallas plus récemment. Selon FSD Database, qui compile les données du département des véhicules à moteur du Texas, Tesla a enregistré 1 244 robotaxis depuis son lancement. Le lancement de ce nouveau service reste toutefois soumis à des interrogations réglementaires. Dès le premier jour de circulation du Cybercab, l'agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a ouvert une enquête afin de déterminer si le véhicule respectait les normes fédérales.

Paradoxalement, l'annonce de la fin programmée du Cybertruck semble avoir créé un regain de commandes pour le modèle. Elon Musk a indiqué le 9 novembre 2026 sur X que le carnet de commandes dépassait désormais les capacités de production de la ligne qui doit être démontée en milieu d’année 2027. Pour tenter d'honorer les commandes en attente, Tesla va ajouter une équipe de production supplémentaire dans son usine texane. Le dirigeant prévient toutefois que le constructeur devra rembourser les acomptes de certains clients, faute de pouvoir livrer tous les exemplaires commandés.