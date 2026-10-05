Tesla surprend au troisième trimestre 2026, Ford résiste aux États-Unis

Tesla a annoncé avoir livré 486 532 voitures dans le monde au troisième trimestre 2026, dépassant d'une bonne marge les attentes du marché, qui tablait sur 461 000 mises à la route environ.

Mais ces livraisons sont inférieures à la même période de l'année précédente (497 099), qui présente néanmoins une base de comparaison défavorable car les ventes de véhicules électriques avaient été dopées par des achats anticipés en amont de la suppression par l'administration Trump d'un crédit d'impôt de 7 500 dollars.

1,77 million de livraisons en 2026

Tesla, qui ne communique pas de données par pays, a également produit 464 391 véhicules entre juillet et septembre (447 450 un an plus tôt) à l'échelle mondiale et a installé un cumul de 13,7 GWh d'équipements de stockage électrique, le second pilier de l'activité de Tesla.

Pour l'ensemble de l'année, les analystes anticipent la vente de 1,77 million de véhicules dans le monde, contre 1,64 million en 2025.

Par ailleurs, le constructeur américain Ford a également rendu publiques ses performances commerciales pour le troisième trimestre, uniquement aux États-Unis. Il a vendu 509 764 véhicules, soit une baisse de 6,6 % sur un an, faisant mieux que le pronostic du cabinet Cox Automotive qui avait anticipé seulement 504 172 unités écoulées.

Cox avait même pronostiqué que le constructeur de Dearborn (Michigan) allait glisser au quatrième rang du marché américain, se faisant doubler par le groupe sud-coréen Hyundai.

Ford reste sur le podium US

Or, le constructeur asiatique a vu ses ventes progresser (483 555) mais pas autant que prévu (511 421), donc Ford conserve la troisième marche du podium. Selon le constructeur, en faisant abstraction de l'arrêt des modèles Escape et Corsair, ses ventes trimestrielles ont été stables sur un an.

Spécialiste des pick-up, en particulier des versions puissantes utilisées sur les chantiers, le constructeur a remarqué l'arrivée d'une nouvelle clientèle pour ses pick-up et SUV bon marché, ce qui a contribué à la hausse de 9,5 % de ce segment.

Malgré un repli de 1,9 % au troisième trimestre et de 9,5 % depuis le début de l'année (561 508 exemplaires), le F-150 devrait conserver sa couronne de pick-up le plus vendu aux États-Unis pour la cinquantième année de suite, a assuré le constructeur historique.

Du côté de FCA US, filiale américaine de Stellantis (Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat, etc.), les ventes trimestrielles sont restées totalement stables avec 324 277 véhicules écoulés. Michael Orange, responsable des ventes au détail aux États-Unis, a insisté sur un "contexte hautement concurrentiel".

Cox a anticipé des ventes totales aux États-Unis de 4,1 millions de véhicules neufs au troisième trimestre, soit une baisse de 0,7 %, et de 16,1 millions sur l'année (16,3 millions en 2025). (Avec AFP)