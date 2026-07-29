Ford en baisse sur le deuxième trimestre 2026

Ford a essuyé une perte nette au deuxième trimestre 2026, conséquence de plus de 4 milliards de dollars de charges exceptionnelles liées à son changement de cap dans l'électrique. Malgré ce revers, le constructeur américain affiche sa confiance en relevant plusieurs de ses prévisions annuelles.

Sur cette période, le constructeur américain Ford a engrangé un chiffre d'affaires de 48,3 milliards de dollars, soit un repli de 4 % sur un an. Il a expliqué cette baisse par des volumes de ventes inférieurs (1,04 million dans le monde, -12,32 %), en partie après l'arrêt de plusieurs produits, mais aussi par des contraintes dans l'approvisionnement en aluminium après deux incendies chez des fournisseurs et par l'adaptation de sa production de véhicules électriques à la demande, moindre qu'anticipé il y a quelques années.

Cette réduction de voilure dans les motorisations électriques l'avait conduit à annoncer en décembre 2025 des provisions et coûts supplémentaires de 19,5 milliards de dollars, dont 12,5 milliards ont été intégrés dans les comptes du quatrième trimestre 2025. Le solde, avait-il alors précisé, devait être absorbé au fil des résultats trimestriels en 2026 et en 2027.

Sur un total de 4,1 milliards de dollars d'éléments exceptionnels enregistrés au deuxième trimestre 2026, quelque 3,6 milliards découlent de la dissolution annoncée en décembre de BlueOval SK, la société commune créée en 2022 avec le groupe sud-coréen SK. Les 500 millions restants sont liés à l'annulation de programmes électriques, comme l'arrêt de la production du F-150 Lightning tout-électrique, déclinaison de son pick-up vedette. En conséquence, Ford a réalisé une perte nette de 1,33 milliard de dollars sur le trimestre, contre une perte nette de 36 millions un an plus tôt.

Rentabilité en vue

"Nous avons réalisé un autre trimestre solide et avons relevé nos objectifs annuels mais, le plus important de l'histoire, est qu'il est de plus en plus clair que Ford devient plus rentable, plus discipliné et une entreprise vraiment différenciée", a commenté Jim Farley, PDG de Ford.

Le constructeur attend désormais pour 2026, à données comparables, un bénéfice d'exploitation de 10 à 11 milliards (8,5 à 10,5 milliards auparavant) et un flux de trésorerie de 6 à 7 milliards (5 à 6 milliards auparavant). En revanche, il a maintenu son objectif de dépenses d'investissements de 9,5 à 10,5 milliards de dollars sur l'année.

Selon la directrice financière Sherry House, s'exprimant mardi auprès de journalistes, le remboursement des droits de douane indûment versés entre mars 2025 et février 2026, inscrit comptablement au premier trimestre (1,3 milliard estimé au total), devrait être effectué en deux temps: 500 millions en 2026 et 800 millions l'année suivante. "Les taxes douanières maintenues devraient coûter un milliard de dollars net cette année", a-t-elle précisé. (avec AFP)